A je to oficiální! Cyberpunk 2077 bude mít multiplayer

Přestože je vyprávění příběhu pro autory tím nejdůležitějším faktorem, kolem kterého se celý vývoj Cyberpunku 2077 točí, dočkáme se po vydání hry i multiplayeru. Tato informace se objevila na oficiálním twitterovém účtu CD Projektu s tím, že studio aktuálně hledá odborníky, kteří jí s tímto pro ně zcela novým oborem pomohou.

2/2 The plan for now is to deliver Cyberpunk 2077 in April, then follow up with DLCs (free!) and single player content, and — once we’re done — invite you for some multiplayer action.