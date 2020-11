Podívejte se, jak běhá Cyberpunk na starém Xboxu

Jedním z důvodů, proč byl Cyberpunk 2077 na poslední chvíli odložen až na 10. prosince, byl prý fakt, že vývojáři museli pořádně zapracovat na optimalizaci pro dosluhující konzole PS4 a Xbox One. A nové video ukazuje, že se jim to zřejmě opravdu povedlo. Můžeme v něm totiž vidět přímé srovnání hry mezi konzolemi Xbox One X a Xbox Series X. Kupodivu není rozdíl tak výrazný, jak by se asi od dvou generací konzolí dalo čekat.

Ano, na Series X vypadá nasvětlení viditelně lépe, ovšem i jeho o tři roky starší kolega dokáže hru rozhýbat v uspokojivé kvalitě na 30 FPS. Pokud tedy máte tuto konzoli doma, nemusíte čekat až na bezplatný next gen upgrade, ale do hry se s klidným svědomím můžete pustit hned.

Bohužel, o tom, jak hra bude vypadat na „základních“ modelech konzolí, jako je Xbox One nebo PS4, nepadlo v nové ukázce ani slovo.