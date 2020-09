Vývoj Cyberpunku jde do finále, vývojáři se nevyhnou práci o víkendech

Od vydání nejočekávanější hry letošního roku nás dělí už jen nějakých 50 dní a vývoj jde do finále. Jenže zatímco fanoušci si s radostí stříhají metr a ladí hardwarové konfigurace, sami vývojáři jsou momentálně v té nejtěžší fázi. V tuto chvíli již prakticky hotovou hru ještě „přežehlují“ a snaží se opravit všechny chyby, kterých se během náročného mnohaletého vývoje určitě nashromáždila spousta. Pro většinu z nich to znamená extrémní pracovní vypětí, stres a také bohužel i dlouhé přesčasy.

CD Projekt už se dříve nechal slyšet, že jejich metoda vývoje her není pro každého.

Přestože CD Projekt dopředu avizoval, že se chce praktice „crunchů“ (viz náš článek) zcela vyhnout, pandemie koronaviru tento bohulibý záměr zkomplikovala. Přesto, že hra byla během letoška již dvakrát odložena, vývojáři mají stále spoustu práce. Nestihnout předvánoční sezónu a launch nových konzolí by totiž pro oblíbené polské studio mohlo mít vážné následky.

Šéf studia Adam Badowski v e-mailu zaměstnancům (via Kotaku) za toto rozhodnutí přijímá veškerou vinu, bohužel však prý vyčerpal všechny ostatní možnosti. Všechny přesčasy ale slibuje proplatit a dá se předpokládat, že po vydání hry 19. listopadu si většina zaměstnanců zaslouženě odpočine. Stále ale bude potřeba vytvářet nové patche a obsah, takže to určitě neznamená, že by mohli všichni odjet na prázdniny.