R.E.A.L. VR je populární modifikace, díky níž lze hrát ve virtuální realitě řadu her, které tuto možnost oficiálně nenabízejí, například kouzelnickou hru Hogwarts Legacy, nemilosrdný Elden Ring a donedávna i Cyberpunk 2077.
Tvůrcům poslední jmenované hry, studiu CD Projekt RED, se to ovšem nelíbilo. Vadí jim, že autor modifikací, vystupující jako Luke Ross, nabízí svoji práci pouze prostřednictvím Patreonu skrz předplatné. Pravidla studia pro fanouškovský obsah to ovšem zakazují: mody jsou vítány, ale monetizace jejich intelektuálního vlastnictví bez licence je zakázaná, říkají.
„Nikdy nedovolujeme monetizaci našeho duševního vlastnictví bez přímého souhlasu a/nebo uzavřené smlouvy. Minulý týden jsme kontaktovali Luka a informovali ho, že modifikaci musí zpřístupnit všem zdarma (s možností dobrovolných příspěvků), nebo odstranit,“ uvedl Jan Rosner, viceprezident pro obchodní rozvoj společnosti CD Projekt Red.
„Jsme velkými fanoušky modifikací našich her – některé z nich jsou opravdu úžasné, včetně Lukova modu pro Cyberpunk 2077. Byli bychom rádi, kdyby mod uvolnil bezplatně. Zisk z našeho duševního vlastnictví v jakékoli formě však vždy vyžaduje povolení od společnosti CD Projekt Red.“
To však Ross odmítl a modifikaci stáhl. „Je mi líto, ale nemyslím si, že máte právo požadovat, aby byl můj software zdarma. Není to ‚derivativní dílo‘ ani ‚fanouškovský obsah‘: podporuje velké množství her, které byly vytvořeny na různých enginech, a neobsahuje absolutně žádný kód ani prvky z vaší IP. Tvrzení, že porušuje vaše práva duševního vlastnictví, je totéž jako tvrdit, že například RivaTuner porušuje autorská práva vydavatelů her, protože zachycuje obrázky, které hra vykresluje na obrazovce, a zpracovává je za účelem překrytí svých statistik,“ reagoval.
„Nyní, když se situace uklidnila, je mi ještě více líto, že musím oznámit, že končíme s dobrodružstvím, které mnozí z vás tak milovali a užívali si. Společnost CD Projekt SA se rozhodla jít ve stopách Take-Two Interactive Software a podala na mě stížnost podle zákona DMCA s žádostí o odstranění modifikace Cyberpunk 2077 VR.“
Že je o R.E.A.L. VR modifikace mezi hráči zájem, dokládají i Rossovy výdělky, které přesahují 20 tisíc dolarů měsíčně, což je je zhruba 415 tisíc korun.