Cyberpunk 2077 se vrací na playstationy, Sony stále varuje před jeho koupí

Byl to loni před Vánoci od společnosti Sony bezprecedentní krok a políček do tváře do té doby uctívaného studia CD Projekt (viz náš článek). Ještě nikdy v minulosti nebyla z jejich obchodu stažena hra z důvodu nedostatečné technické kvality. A to už tam dříve vyšly i takové „nádhery“ jako prakticky nefunkční WWE 2K20 (viz náš článek).

Některé bugy byly spíš úsměvné, ale kvůli jiným byla hra prakticky nehratelná.

Jenže Cyberpunk 2077 byl nejsledovanější hrou posledních let a i ten největší fanoušek musel uznat, že na základních modelech konzolí minulé generace neběhá tak, jak by běhat měl. Což jsem napsal velice diplomaticky, ve skutečnosti na nich neběhal vůbec, spíše jen zoufale klopýtal, jako zombie v pokročilém stavu rozkladu. Pokud si jej i přes tuto dobře známou skutečnost chtěl někdo na PS4 zahrát, musel vzít zavděk fyzickou kopií, z digitálního obchodu PSN jednoduše zmizel.

Nakonec to trvalo více než půl roku, než se tam Cyberpunk 2077 zase bude moci vrátit, podle nově dostupných informací se tak stane příští týden v úterý 21. června.

Má to však háček – ve vyjádření pro magazín Polygon Sony vysloveně uvádí, že majitelům základního modelu PS4 koupi nedoporučuje. „Uživatelé se stále budou setkávat s nízkou snímkovou frekvencí, pro nejlepší zážitek doporučujeme PS4 Pro nebo PS5,“ píše se v oficiálním vyjádření.

Samozřejmě, každému informovanějšímu hráči musí být jasné, že zprovoznění takto graficky vyspělé hry na osm let starém hardwaru, se nemůže obejít bez značných kompromisů, ale i tak je tento přístup poněkud nešťastný. Jednou z největších výhod konzolí byl donedávna fakt, že měly vydržet po celou dobu jejich generačního cyklu.

To už evidentně neplatí, když tu máme tituly, které lze hrát pouze na vyšších modelech v rámci jedné generace. Člověk se musí ptát, jestli třeba Microsoft v budoucnu podobným způsobem neodřízne i výkonově slabší model Xboxu Series S.