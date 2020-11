Cyberpunk 2077 ještě nevyšel a už má porno parodii

Že producenti filmů pro dospělé stále častěji cílí na hráče počítačových her, není žádnou novinkou, a ke každé úspěšné hře existuje i její porno parodie (viz náš loňský článek). Společnost VR Bangers dobře podchytila aktuální hype kolem chystaného RPG Cyberpunk 2077 od polského CD Projektu a svoji hambatou verzi vypustila do světa pro jistotu už teď, kdy do vydání hry zbývá ještě víc než týden.

Jmenuje se poněkud nenápaditě Cyberpunk 2077 XXX Parody (pro srovnání – parodie Zaklínače se jmenovala The Bitcher: The Dildo of Destiny has two ends), a pokud se na ni chcete podívat, budete si k ní muset koupit přístup. Zdarma se ovšem můžete podívat alespoň na minutový trailer, ze kterého se dozvíte vše podstatné.

Ve filmu hrají herečky Sindal Xie and Sif Blvck.

Zápletka je jednoduchá – dvě zhusta potetované členky gangu Voodoo Sisters se snaží pomocí „futuristických metod“ hlavnímu hrdinovi vrátit ztracenou paměť. Stejně jako ve hře nazíráte na dění z pohledu vlastních očí, nejlépe si pak snímek vychutnáte s helmou pro virtuální realitu.

Podle uživatelských recenzí je to ale jen užvaněná nuda, z devadesátiminutového snímku prý jen 18 minut připadá na samotnou „akci“. Navíc má prý hlavní hrdina malý penis. To je mimochodem něco, co se vám při samotném hraní nejspíše nestane, hra totiž umožní modifikovat své genitálie stejným způsobem jako například obličej nebo účes.

Cyberpunk 2077 vychází 10. prosince na PC a xboxy i playstationy aktuální i minulé generace.