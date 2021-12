Keanu Reeves nikdy nehrál Cyberpunk 2077, i když vydavatelé říkali opak

Ani po roce od poněkud uspěchaného vydání jinak skvělého Cyberpunk 2077 (viz naše recenze) neutichají kontroverze. Většina zásadních chyb byla sice již opravena, stále však čekáme na slibovaný „next-gen“ patch, autoři hry se ještě musí vypořádat s žalobami, které na jejich konto přistály kvůli údajně nesplněným závazkům.

Keanu Reeves je v roli virtuálního Johnnyho Silverhanda skvělý.

V této situaci jim asi příliš nepomůže vyjádření herce Keanu Reevese, který se v novém rozhovoru pro magazín The Verge nechal slyšet, že žádné počítačové hry nehraje. Když se ho moderátor pro jistotu zeptal i přímo na Cyberpunk 2077, ve kterém hrál virtuálního avatara Johnnyho Silverhanda, odpověděl, že z ní viděl jen několik předváděček.

Na tom by samo o sobě nebylo nic zarážejícího, ostatně kromě Henryho Cavilla (viz náš článek) najdeme jen málo celebrit, které by se k počítačovým hrám veřejně hlásili. Keanu je především herec a svoji roli v Cyberpunku zvládl bravurně, poctivý kus práce odvedl i při propagaci hry, jeho slavné „Vy jste dechberoucí“ se stalo internetovým memem (viz náš článek).

Pro vydavatele hry z polského CD Projektu je ovšem hercovo vyjádření poněkud problematické, v minulosti totiž říkali přesný opak, když se ředitel společnosti Adama Kiciński nechal slyšet, že Keanu prý hraní Cyberpunku miluje. Slova přitom nebyla pronesena jen tak mimochodem v jednom z mnoha stovek PR rozhovorů, které vydání silně hypované hry předcházely několik let, ale v jednání s investory, jehož záznam se dá dodnes poslechnout na internetu. Těžko říct, jestli šlo v tu chvíli o vědomou lež, nebo se ke Kicińskimu nedostaly správné informace, ale jeho tvrzení tehdy obletělo svět a informovala o něm mnohá herní média.

Mimo to, že přidělal spoustu vrásek marketingovému oddělení CD Projektu, se Keanu ve zmíněném rozhovoru poněkud nečekaně rozpovídal i o budoucnosti pornografie. Když mu moderátor prozradil, že jeho virtuální avatar ze Cyberpunku jednou z nejoblíbenějších 3D modelů pro výrobu animovaného porna, evidentně mu to udělalo velikou radost a s nadsázkou se zasnil nad možnostmi virtuální reality.