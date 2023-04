To se povede jen jednou za život. Hráč CS: GO trefil jednou střelou pět lidí

I zkušení hráči, kteří mají v průběhu let v CS:GO nahrány desítky tisíc hodin, se shodují, že něco takového ještě neviděli. Hráč vystupující pod přezdívkou Sp1cay rozehrál novou partii ve střílečce CS:GO klasickým způsobem, když naslepo hodil granát do koridoru, kterým nejčastěji přicházejí nepřátelé. Poté si rychle přepnul zbraň na odstřelovací pušku a naučeným gryfem sestřelil nabíhajícího protivníka, který se objevil přesně tam, kde ho hrdina našeho příběhu chtěl mít. Už to samo o sobě je vcelku obdivuhodný výkon, svědčící o velikých zkušenostech a hbitých reflexech.

Jenže v tomto případě střela neprošla jen tělem jednoho protivníka, ale trefila i toho za ním. A pak ještě jednoho za ním. A pak… abychom to zkrátili, Sp1cay dokázal jediným výstřelem zneškodnit pět protivníků najednou, tedy celý nepřátelský tým.

Krátké video pak s nemístně skromným komentářem („Ještě jsem něco takového neviděl, takže je to asi vzácnost? Nejsem si jistý.“) nahrál na Youtube, kde ho během pěti dnů vidělo už přes čtyři sta tisíc lidí; další milion pak jeho trefu obdivuje na Twitteru.

Ano, je to především dílo obrovské náhody, neboť se všichni nepřátelé nepravděpodobně ocitli v jedné linii, přesto z něj celá hráčská komunita teď dělá celebritu. Všichni se pak shodují, že pravděpodobnost, že by se to někomu ještě někdy podařilo, je prakticky nulová.

I když samozřejmě jistá šance tu je. CS:GO hrají miliony lidí denně, již brzy pak má vyjít oficiální pokračování, které zajisté přiláká další davy nováčků. A jak praví matematický teorém o nekonečné opici, že je něco velmi nepravděpodobné, ještě automaticky neznamená, že je to také nemožné.