Tvůrci očekávaného Tomb Raidera opět propouštějí, letos už potřetí

„Dnes jsme učinili těžké, ale nutné rozhodnutí reorganizovat studia a týmy Crystal Dynamics. V důsledku toho jsme se rozloučili s necelými 30 členy týmu z různých oddělení a projektů, protože restrukturalizujeme společnost a naše podnikání pro příští generaci,“ napsalo studio na sociální síti LinkedIn.
„Našim hráčům – vzhledem k neustálému vývoji v našem odvětví jsme učinili tato bolestivá rozhodnutí, abychom optimalizovali další vývoj naší vlajkové lodi, hry Tomb Raider, a zároveň přetvořili zbytek studia tak, aby mohlo do budoucna vytvářet nové hry,“ píše se dále.
Jen za letošní rok je to už třetí vlna propouštění. Na vině jsou problémy a restrukturalizace mateřské společnosti Embracer Group, pod níž Crystal Dynamics patří od srpna 2022.
Poslední díl z restartované série Tomb Raider nazvaný Shadow of the Tomb Raider vyšel v roce 2018. Studio o dva roky později vydalo superhrdinskou akci Marvel’s Avengers, která nenaplnila tehdejší očekávání vydavatele (tou dobou Square Enix). V prosinci 2022 bylo oznámeno, že nového, dosud oficiálně neoznámeného Tomb Raidera vydá Amazon. Hra poběží na Unreal Enginu 5 a spekuluje se, že část hry je zasazena do Indie.