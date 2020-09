Sharewarová klasika Crystal Caves se vrátí v remasteru

Díky obchodnímu modelu shareware se dalo i v devadesátých letech hrát legálně zadarmo. Šlo vlastně o obrovské demoverze, které se distribuovaly volně, zákazník si pak v případě zájmu jen dokoupil zbytek obsahu po telefonu nebo poštou.

Neoficiálním vládcem tohoto tržního segmentu byla společnost Apogee, která chrlila arkády jak na běžícím páse. To se ale kupodivu nepodepsalo na jejich kvalitě. Právě oni dali světu poprvé slavného Duke Nukema, kromě něj ale i pozapomenuté kusy jako třeba Major Stryker, Bio Menace, Monster Bash, Cosmo’s Cosmic Adventure nebo právě Crystal Caves.

Šlo o klasickou z boku viděnou hopsačku, ve které s hlavním hrdinou sbíráte drahokamy v mimozemských jeskyních po okraj zaplněných pastmi a nepřáteli.

Co hře scházelo na originalitě, doháněla zábavností. A také obtížností. Dohrát byť jen první epizodu distribuovanou zdarma bylo zábavou na desítky hodin.

Pokud se vám tato hra s poněkud generickým názvem ve své době vyhnula, dostanete brzy šanci na reparát. Apogee totiž kupodivu stále fungují a chystají se tuto zapomenutou klasiku již brzy oživit.

Nečekejte žádnou moderní grafiku, i po vylepšení si hra ponechá své rozpixelované kouzlo. Jinak ale Crystal Caves HD nabídnou vše, na co jsme zvyklí z moderních her – podporu širokoúhlých rozlišení, achievementy, restaurovaný soundtrack nebo třeba online žebříčky nejlepších hráčů. Navíc dá komunitě do rukou editor levelů, což teoreticky znamená nekonečnou zábavu.

Vyjít by měla ještě letos na Steamu, o verzi pro Nintendo Switch, kam by se hra svým pojetím skvěle hodila, bohužel ani slovo.