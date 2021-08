Podívejte se na srovnání původní a remasterované trilogie Crysis

Když Crysis v roce 2007 vyšel, stal se na dlouhá léta etalonem grafiky ve hrách. Rozhýbat jej měly problém i ty nejsilnější konfigurace své doby, přesto vyšel i na tehdy hardwarově slabších konzolích Xbox 360 a PlayStation 3. Vývojáři samozřejmě museli dělat veliké kompromisy, a tak ani zdaleka nešlo o takovou parádu, jakou známe z PC.

Crysis byl krásnou hrou už před 13 lety.

O dvě generace později už to ale neplatí a chystaná remasterovaná verze celé trilogie už nemusí dělat žádné ústupky. Co víc, autoři do hry zapracovali i nové technologie, které z už tak krásné hry činí vyložené grafické orgie. O tom, jak moc lépe bude Crysis vypadat, se můžete přesvědčit v přiloženém videu, které přesně srovnává rozdíly mezi původní verzí pro PS3 a moderním remakem na „next-gen“ PS5, kde by si hra měla udržet šedesát snímků za sekundu i se zapnutým ray-tracingem.

Trilogie Crysis ještě nemá datum vydání, ale mělo by to být ještě do konce roku. Netrpělivci si pak mohou koupit remaster prvního dílu, který vyšel loni. Jestli půjdou koupit i zbylé dva díly samostatně, není v tuto chvíli jasné.