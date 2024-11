Zrestaurovali Half-Life, teď chystají střílečku o korporátních válkách

Crowbar Collective vznikli v roce 2005 jakožto slepenec dobrovolníků z celého světa, kteří si dali za úkol přiblížit kultovní střílečku Half-Life mladším hráčům zvyklým na moderní grafiku. Nakonec se z toho stal obrovský projekt, jehož vývoj zabral více času, než nechvalně proslulý Duke Nukem Forever. Dočkali jsme se až v roce 2020, ale Black Mesa se i tak stala miláčkem fanoušků i kritiky (viz naše recenze).

Hezké, ale co dál? Z amatérských nadšenců se stal profesionální a dobře fungující tým, bylo by tedy škoda ho zavírat. K čemuž naštěstí nedošlo a vývojáři teď ukázali, na čem v posledních letech pracovali.

Je to nepřekvapivě opět střílečka, ovšem tentokrát postavená na multiplayeru. S až třemi spoluhráči najednou se v ní podíváte do světa blízké budoucnosti, který je ovládán nadnárodními korporacemi. Poté, co zemře ředitel té nejbohatší z nich, vycítí ostatní příležitost urvat si z jeho umírajícího impéria co největší kus pro sebe a tak začne válka žoldáků.

Ono slovo Rogue v názvu není náhoda, každá kampaň bude náhodně vygenerována a v případě smrti musíte začínat od začátku. S přibývajícím postupem budete moci vylepšovat své postavy a učit se nové schopnosti. Obrázky vypadají fajn, na druhou stranu je nutné připomenout, že o něco podobného se pokoušely i hry Hyenas nebo Rainbow Six Extraction a úplně to nedopadlo.

I když už teď Crowbar nejsou nezávislí, ale přebralo nad nimi záštitu vydavatelství Team17, opět se spolehnou na systém předběžného přístupu, aby mohli více naslouchat přáním komunity. I tak si ovšem budeme muset počkat až do příštího roku.