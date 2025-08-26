Studio Bloober Team se dlouho plácalo ve vodách průměru, jejich hororové simulátory chůze jako Layers of Fear, Blair Witch nebo The Observer totiž kromě vcelku solidní atmosféry nedokázaly nabídnout adekvátní herní náplň. Ani vysoce sledovaná adventura The Medium, která byla jednou z mála exkluzivních launchových her konzolí Xbox Series, nepřesvědčila, a tak většina fanoušků oplakala, že právě tito Poláci dostali za úkol remakem druhého dílu oživit kultovní sérii Silent Hill. A první trailer dal skeptikům za pravdu, protože vypadal opravdu mizerně. O to větší pak bylo všeobecné nadšení, když hra nakonec vyšla, protože ve výsledku byla lepší než všechny dosavadní hry od Blooberu dohromady. Tak dobrá, až to část fanatických fanoušků nevydýchala.
Že nešlo jen o šťastnou náhodu a otloukané studio si konečně našlo svůj vlastní rukopis pak má potvrdit hra Cronos: The New Dawn, která vyjde již 5. září. Nejsou to ani dva týdny, ale i tak to bude dlouhé čekání…
Prvních zhruba 45 minut jsme si totiž mohli vyzkoušet na GamesComu a už se nemůžeme dočkat, až na slibně rozjetý začátek navážeme…
Nejjednodušší popis Cronosu je, že je to jako Dead Space, který se místo vesmírné stanice odehrává v Krakově 80. let minulého století. Jakoby nebyl tehdejší komunistický režim dostatečně zrůdný, ozvláštnili ho vývojáři ještě invazí strašidelných příšer. Ty, kromě toho že jsou smrtelně nebezpečné a odpudivé, ještě umí požírat mrtvý biologický materiál, čímž sami sílí. Mottem hry je „nenechte je sloučit,“ což pochopíte ve chvíli, kdy se vám na chvíli obyčejný nepřítel na chvilku ztratí z očí a vrátí se zhruba trojnásobně velký.
Mrtvoly zde navíc nestačí jednoduše rozdupat na kaši jako v Dead Space, ale musíte je zapálit. Což ovšem spotřebovává vzácné palivo a rázem je tu nový taktický prvek, který výrazně obohacuje klasickou survival formuli, která se příliš nemění už od dob prvních Resident Evilů. Prostě pomalu prohledáváte opuštěné budovy, hledáte vzácné zdroje, čtete si vzkazy dávno mrtvých obyvatel a při občasných střetnutích s nepřáteli musíte vážit každý náboj.
Tím hlavním tahákem, který jinde v žánru nenajdete, jsou originální kulisy města skrytého za železnou oponou. Ano, v jádru jde o klasické městské „postapo“, ovšem zdejší „socialistická“ architektura všemu dává ještě zlověstnější atmosféru. Nejblíže má zdejší svět asi k tomu ze série Metro, ovšem s tím rozdílem, že zde na přátelskou duši zřejmě nenarazíme.
Ale nevím, samotnou zápletku jsem z první tři čtvrtě hodiny příliš neocenil. Pochopil jsem jen, že hraji za jakéhosi cestovatele časem, který pátrá po svých zemřelých druzích, kteří díky masivnímu brnění připomínají Big Daddyho ze série Bioshock.
Vůbec, celý Cronos působí, jako že si autoři půjčovali, kde to jde, což ve výsledku nemusí být na škodu. Otázkou je, jestli je pro takovou hru na trhu místo. Předloňský remake Dead Space se příliš dobře neprodával, The Callisto Protocol byl vyložený propadák a Cronos navíc vychází jen pár týdnů před dalším Silent Hillem, který také není žánrově příliš vzdálený. To je ale problém vydavatelů, co se hráčů týče, máme pocit, že ti, co po něm sáhnou, budou s největší pravděpodobností spokojeni.