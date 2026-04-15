Zatímco koncem března jsme vás informovali, že prodeje Crimson Desert přesáhly čtyři miliony kopií, aktuálně už je to pět milionů.
„Děkujeme všem Greymanům, kteří se k nám na této cestě připojili, prožili svět Pywelu a podpořili tuto hru. Bez vaší podpory by nebylo možné dosáhnout tohoto milníku a jsme vám za to upřímně vděční,“ reagovalo studio na úspěch.
Tvůrci poměrně pružně reagují na zpětnou vazbu hráčů, ostatně hodnocení hry na Steamu postupně narostlo na aktuální „velmi kladné“. Dopředu také avizovali, že aktuálně nechystají žádné DLC, protože chtějí vylepšovat a rozšiřovat základní hru.
V přípravě je například možnost absolvovat libovolný souboj s bossem znovu, volba z několika obtížností či možnost, že nepřátelé znovu zaútočí na již osvobozenou oblast.
„Od Crimson Desert jsem až tak moc nečekal. Ale jeho svět a obrovské množství aktivit mě naprosto pohltily. Je to přesně ten typ her, které mám tak rád. Kde se dá klidně utopit i stovka hodin a pořád nejspíš nebudete znát vše a bude co dalšího nacházet. Ponořte se do Crimson Desert se vším, co nabízí a nemyslím, že byste litovali,“ napsali jsme v recenzi na Crimson Desert na Bonuswebu.
Crimson Desert vyšel 19. března na PC, Mac, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Studio aktuálně zkoumá možnosti, zda by zvládlo vydat i port na Switch 2.