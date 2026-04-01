Crimson Desert láká na rozmáchlý středověký svět, který je plný možností, byť za cenu, že ne vše je optimálně vyladěné. Tvůrci ovšem pružně reagují na zpětnou vazbu, opravují chyby a vylepšují herní mechanismy.
Ne, pořád to není hra pro každého, nicméně kdo má rád trochu výzvu, může v otevřeném světě, plném až neskutečných možností, utopit spousty hodin.
Počet hráčů na Steamu se podle SteamDB po vydání průběžně navyšuje. Zatímco při vydání 19. března hru hrálo v jeden moment 239 tisíc lidí současně, v neděli 22. března to bylo 248 530. A následující neděli, tedy 29. března, se počet vyšplhal na 276 261 souběžně hrajících.
Zvyšující se zájem o hru aktuálně přímo potvrdilo i jihokorejské studio Pearl Abyss, které se pochlubilo, že prodeje už přesáhly čtyři miliony kopií. Postupně také stoupá hodnocení hry na Steamu, zatímco na Metacritic má hra od hráčů vysokých 8,8 bodu z deseti.
Sympatické jsou další plány studia, které v tuto chvíli neplánuje žádná placená DLC. Namísto toho chce podpořit prodeje tím, že bude opravovat, vylepšovat a zdarma rozšiřovat základní hru, čímž se zlepší spokojenost uživatelů.
Studio také potvrdilo, že nechystá multiplayerový režim ani robustní podporu modů. Uznává také, že příběh mohl být lepší, během vývoje se však cíleně zaměřovali zejména na gameplay. Refundace, o nichž se po vydání psalo, jsou prý v normálních mezích.
„Od Crimson Desert jsem až tak moc nečekal. Ale jeho svět a obrovské množství aktivit mě naprosto pohltily. Je to přesně ten typ her, které mám tak rád. Kde se dá klidně utopit i stovka hodin a pořád nejspíš nebudete znát vše a bude co dalšího nacházet. Ponořte se do Crimson Desert se vším, co nabízí a nemyslím, že byste litovali,“ napsali jsme v recenzi na Crimson Desert na Bonuswebu.
