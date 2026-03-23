Crimson Desert vypadal už podle ukázek neskutečně, panovaly tak obavy, zda se ohromné ambice podaří nejenom naplnit, ale udržet pohromadě. Nakonec to není hra úplně pro každého – je poměrně těžká, zejména bossové, a vyžaduje trochu trpělivosti.
Tvůrci však svému projektu věřili a před vydáním dokonce odmítli nabídku Sony, které hledalo další časovou exkluzivitu pro svůj PlayStation 5. A první výsledky jsou poměrně impozantní.
Tvůrci den po vydání potvrdili, že se prodalo přes dva miliony kopií. Hru v jeden moment na Steamu podle SteamDB hrálo 239 tisíc lidí současně, neděle toto číslo navýšila na 248 530 souběžně hrajících.
Crimson Desert tak na Steamu odstartoval v podstatě stejně jako před více než rokem český hit Kingdom Come: Deliverance 2, který ve svém maximu hrálo na Steamu 256 206 lidí naráz. Obě hry přitom vyšly také na PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Obrovský otevřený svět se spoustou možností není podle očekávání zcela odladěný, tvůrci však nelení a pracují na opravách. Už stihli upravit první puzzle, na němž si část hráčů vylámala zuby a hru vzdala.
V pondělí vyšel patch 1.00.03 (v době psaní článku dostupný zatím jen na Steamu), který upravuje ovládání přes gamepad i klávesnici a myš, zvyšuje obnovované zdraví z konzumace jídla a přidává nové úložiště předmětů v táboře Howling Hill. Kompletní seznam změn je k nahlédnutí zde.
Během víkendu se tvůrci vyjádřili také k využití generativní AI. Část hráčů studio kritizuje, že o tom neinformovalo dostatečně. Tvůrci přiznávají, že generativní AI využívali ve fázích konceptů a postupně ji nahrazovali, nicméně část takového obsahu ve hře kvůli přehlédnutí zůstala. Aktuálně probíhá audit veškerých assetů a všechny vytvořené pomocí AI nahradí.
„Od Crimson Desert jsem až tak moc nečekal. Ale jeho svět a obrovské množství aktivit mě naprosto pohltily. Je to přesně ten typ her, které mám tak rád. Kde se dá klidně utopit i stovka hodin a pořád nejspíš nebudete znát vše a bude co dalšího nacházet. Ponořte se do Crimson Desert se vším co nabízí a nemyslím, že byste litovali,“ napsali jsme v podrobné recenzi na Bonuswebu.
