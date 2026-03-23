Okamžitý triumf. Crimson Desert hlásí přes dva miliony prodaných kusů

Ondřej Zach
  9:35
Crimson Desert láká na rozmáchlý středověký svět, který je plný možností, byť za cenu, že ne vše je optimálně vyladěné. První prodejní výsledky a čísla však ukazují, že zájem mezi hráči je obrovský.

Crimson Desert vypadal už podle ukázek neskutečně, panovaly tak obavy, zda se ohromné ambice podaří nejenom naplnit, ale udržet pohromadě. Nakonec to není hra úplně pro každého – je poměrně těžká, zejména bossové, a vyžaduje trochu trpělivosti.

Tvůrci však svému projektu věřili a před vydáním dokonce odmítli nabídku Sony, které hledalo další časovou exkluzivitu pro svůj PlayStation 5. A první výsledky jsou poměrně impozantní.

Tvůrci den po vydání potvrdili, že se prodalo přes dva miliony kopií. Hru v jeden moment na Steamu podle SteamDB hrálo 239 tisíc lidí současně, neděle toto číslo navýšila na 248 530 souběžně hrajících.

Crimson Desert tak na Steamu odstartoval v podstatě stejně jako před více než rokem český hit Kingdom Come: Deliverance 2, který ve svém maximu hrálo na Steamu 256 206 lidí naráz. Obě hry přitom vyšly také na PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Obrovský otevřený svět se spoustou možností není podle očekávání zcela odladěný, tvůrci však nelení a pracují na opravách. Už stihli upravit první puzzle, na němž si část hráčů vylámala zuby a hru vzdala.

V pondělí vyšel patch 1.00.03 (v době psaní článku dostupný zatím jen na Steamu), který upravuje ovládání přes gamepad i klávesnici a myš, zvyšuje obnovované zdraví z konzumace jídla a přidává nové úložiště předmětů v táboře Howling Hill. Kompletní seznam změn je k nahlédnutí zde.

Během víkendu se tvůrci vyjádřili také k využití generativní AI. Část hráčů studio kritizuje, že o tom neinformovalo dostatečně. Tvůrci přiznávají, že generativní AI využívali ve fázích konceptů a postupně ji nahrazovali, nicméně část takového obsahu ve hře kvůli přehlédnutí zůstala. Aktuálně probíhá audit veškerých assetů a všechny vytvořené pomocí AI nahradí.

„Od Crimson Desert jsem až tak moc nečekal. Ale jeho svět a obrovské množství aktivit mě naprosto pohltily. Je to přesně ten typ her, které mám tak rád. Kde se dá klidně utopit i stovka hodin a pořád nejspíš nebudete znát vše a bude co dalšího nacházet. Ponořte se do Crimson Desert se vším co nabízí a nemyslím, že byste litovali,“ napsali jsme v podrobné recenzi na Bonuswebu.

Okamžitý triumf. Crimson Desert hlásí přes dva miliony prodaných kusů

