Simulátor covidu nelze vyhrát, nepomáhají respirátory ani Ivermektin

Už po dva roky se naše životy řídí podle aktuálního řádění nemoci covid-19. Názory na to, jaká medicínská, společenská i ekonomická opatření by měla společnost přijmout, aby co nejvíce minimalizovala ztráty, se sice liší, díky spoustě dostupných dat už však lze poměrně přesně predikovat šíření viru.

Covid Simulator určitě neuchvátí grafikou, přesto stojí za vyzkoušení.

Jenže grafy a tabulky jsou pro mnoho lidí až příliš abstraktní, a tak je složité jim vysvětlit smysluplnost zavádění restrikcí. Mnohem lepší způsob, jak ukázat, že i ta základní opatření mají smysl, může laikům nabídnout originální hra Covid Simulator od nezávislého studia Coldrice Games LLC.

Byť autoři nijak neskrývají svoji touhu motivovat nerozhodné lidi k očkování, nemusíte se bát, že by šlo o další vlnu propagandy, která se na nás v posledních měsících válí ze všech stran. Jde spíše o to ukázat, jak snadno se šíří virus v pracovním kolektivu a jak jeho šíření co nejvíce zpomalit. A také to, že ať se budeme snažit sebevíce, nikdy se ho už nezbavíme.

Více než o hru jde spíše o interaktivní matematický model, který byl vytvořen na základě skutečných údajů z amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a také z posledního sčítání lidu. Na začátku každé partie si zvolíte z mnoha vstupních parametrů, například velikost firmy, délku pracovní doby, zda-li jde o směnný provoz nebo třeba celkovou proočkovanost. Poté už můžete jen sledovat, jak se virus šíří a jen omezeně reagovat na měnící se čísla.

Autoři chtějí její výpočetní model dále zpřesňovat, lidské chování je ovšem nepředvídatelné.

Můžete například zavést povinnost nošení roušek na pracovišti, dávat bonusy očkovaným zaměstnancům nebo třeba lepit informační letáky. Dopad těchto opatření lze pak snadno vypozorovat až k samotným jednotlivcům, z nichž někteří se například nechají přemluvit k očkování, jiní zase do sebe raději hází lék proti vším a parazitům Ivermektin. Na základě množství zdravých pracovníků se pak generuje firemní zisk či ztráta, což je zde jediným znamením úspěchu. Hra přitom není nijak hysterická, i při tom nejvíce uvolněném režimu se počet mých zemřelých zaměstnanců pohyboval v nižších jednotkách, finanční ztráty ovšem byly obrovské.

Samozřejmě hra zohledňuje jen omezené množství faktorů, a tak její výstupy nelze brát za bernou minci. Na druhou stranu autoři se chlubí tím, že čísla poměrně přesně kopírují ta ze skutečného světa.

Hra má vzhledem ke svému původu jen primitivní grafiku, zato je k dispozici zcela zdarma (viz odkaz). Pokud snad chcete autora, který ji chce dále zpřesňovat, podpořit i finančně, počkejte si na brzké vydání plné verze v obchodě Steam.

Nezbývá než doufat, že tato hra bude pro většinu hráčů tím posledním setkáním s covidem na vlastní kůži.