V české středověké strategii budeme pečovat o celé hrabství, podívejte se

Ondřej Zach
  10:31
V budovatelských strategiích se hráči obvykle starají o jedno město. Připravovaná česká hra County of Fortune se ovšem zaměřuje na rozvoj celého regionu.

Hráči tak namísto stavění jednotlivých budov či dílen budou zakládat celé osady, které se postupně promění v města. Jejich ráz má určit i okolní prostředí – některé se hodí pro pěstování určitých plodin, jiné skýtá suroviny pro vytěžení.

County of Fortune
County of Fortune
County of Fortune
County of Fortune
13 fotografií

„Hráči rozvíjejí své hrabství napříč rozmanitou krajinou, zakládají nové vesnice a postupně je přetvářejí v prosperující města. S příchodem nových obyvatel vznikají odlišné kultury, urozené rody získávají vliv a dosazení starostové pomáhají řídit hráčovy obce. Celý region se tak formuje kombinací hráčových rozhodnutí a potřeb jeho lidí,“ vysvětluje Josef Hájíček z nezávislého studia Nepos Games.

To přitom není úplným nováčkem, tvůrci před lety vydali povedenou strategii Nebuchadnezzar, která se pokusila navázat na klasiky typu Pharaoh. S připravovanou novinkou se chce studio posunout k rozsáhlejšímu regionálnímu managementu.

County of Fortune ovšem nejprve zamíří během příštího roku do předběžného přístupu na Steamu, v němž pobude minimálně rok. „Zpětná vazba od hráčů nám pomůže vylepšit klíčové herní mechanismy nebo dokonce vymyslet nové, aby byla hra poutavá a zároveň strategicky náročná,“ dodávají tvůrci.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: strategie, Steam

Nejčtenější

KVÍZ: „Ještě jedno kolo a jde se spát.“ Znáte legendární tahové strategie?

Heroes of Might and Magic 3

Navzdory všem stereotypům není hraní videoher vždy jen o zběsilém klikání myší. Naopak, mnozí lidé si rádi v klidu uvaří kotel čaje (případně nalijí si sklenku vína) a potrápí mozkové závity u...

Dorazí horory i retro akce. Tyto hry budeme hrát v prosinci

Red Dead Redemption na PC

Konec roku bývá na vydání nových her obvykle klidnější, což se dá říct i o letošním prosinci. I tak ale dorazí hned několik zajímavých novinek, především klíčový titul pro Nintendo nebo několik...

A kde je Jindra z Kingdom Come? Hráče štve, že ho herní Oscaři přehlédli

Tom McKay v Kingdom Come: Deliverance 2

Zatímco jedna z her dostala hned tři nominace za herecké role na udílení herních ocenění Game Awards, hlavní hrdina Jindřich z Kingdom Come: Deliverance 2, kterého ztvárnil herec Tom McKay, nemá...

Obleček v online hře může stát skoro milion. Hráči po něm šílí

Where Winds Meet

Nová online hra Where Winds Meet ukrývá pro hráče opravdu vzácnou odměnu ve formě luxusních digitálních šatů. Z nich se stal symbol bohatých hráčů, kteří neváhají utratit v přepočtu okolo milionu...

Harry Potter i populární Star Wars za pár kaček. Tipy na Black Friday slevy

Star Wars Jedi: Survivor

Na Steamu, největším digitálním tržišti PC her, probíhá Black Friday akce, kterým se obchod donedávna spíš vyhýbal. Díky ní můžete pořídit řadu zajímavých her s výraznou slevou. Výprodej trvá do...

V české středověké strategii budeme pečovat o celé hrabství, podívejte se

County of Fortune

V budovatelských strategiích se hráči obvykle starají o jedno město. Připravovaná česká hra County of Fortune se ovšem zaměřuje na rozvoj celého regionu.

28. listopadu 2025  10:31 1

Harry Potter i populární Star Wars za pár kaček. Tipy na Black Friday slevy

Star Wars Jedi: Survivor

Na Steamu, největším digitálním tržišti PC her, probíhá Black Friday akce, kterým se obchod donedávna spíš vyhýbal. Díky ní můžete pořídit řadu zajímavých her s výraznou slevou. Výprodej trvá do...

28. listopadu 2025 2

PlayStation Plus naděluje zdarma herní Lego a další čtyři hry

LEGO Horizon Adventures

Předplatitelé služby PlayStation Plus se mohou v prosinci těšit na rovnou pět her zdarma namísto obvyklých tří. Jednou z nich je i loňské Lego dobrodružství.

27. listopadu 2025  9:53 4

Dorazí horory i retro akce. Tyto hry budeme hrát v prosinci

Red Dead Redemption na PC

Konec roku bývá na vydání nových her obvykle klidnější, což se dá říct i o letošním prosinci. I tak ale dorazí hned několik zajímavých novinek, především klíčový titul pro Nintendo nebo několik...

27. listopadu 2025 3

Vyzkoušejte nejprodávanější střílečku letošního roku Battlefield 6

Battlefield 6

S více než deseti miliony prodanými kopiemi je Battlefield 6 nejprodávanější střílečkou letošního roku. Pokud jste ji ještě nehráli a láká vás, máte nyní možnost otestovat časově omezenou zkušební...

26. listopadu 2025  10:33 0

RECENZE: Constance je skákačka, kterou by byla chyba přehlédnout

85 %
Constance

Skákaček letos nebylo málo, o to větší chuť jsme však měli vyzkoušet nějakou menší, zato vyrobenou s láskou k žánru. Constance naše přání vyplnila, a byť je to v rámci žánrových pravidel spíše taková...

PC
26. listopadu 2025 0

Tipy na hravé dárky, za které ručíme

Stellar Blade - Vánoce

Sestavili jsme pečlivě vybraný seznam tipů na dárky pro všechny, kteří si rádi hrají. Nejsou to žádní zajíci v pytli, ale věci, které máme vyzkoušené a baví nás.

26. listopadu 2025 1

Constance

85 %
Constance

PC
vydáno 25. listopadu 2025  15:19

Chystá se hraný seriál podle akčních her Far Cry

Vaas Montenegro z Far Cry 3

Slavná série stříleček Far Cry, jejíž první díl vyšel už před víc než dvaceti lety, se dočká adaptace v podobě hraného seriálu.

25. listopadu 2025  15:14 2

Zesnulého Udo Kiera hráči znali jako Yuriho z Command & Conquer

Yuri

V 81 letech zemřel německý herec Udo Kier, který zazářil i v několika herních projektech. Podílet se měl také na hororu OD od japonského vývojáře Hidea Kodžimy.

25. listopadu 2025  9:53 3

Obleček v online hře může stát skoro milion. Hráči po něm šílí

Where Winds Meet

Nová online hra Where Winds Meet ukrývá pro hráče opravdu vzácnou odměnu ve formě luxusních digitálních šatů. Z nich se stal symbol bohatých hráčů, kteří neváhají utratit v přepočtu okolo milionu...

25. listopadu 2025 13

Sexy akce Stellar Blade 2 zamíří na víc platforem

Stellar Blade

Po komerčním úspěchu sci-fi akce Stellar Blade bylo jasné, že pokračování je jen otázkou času. Několik prvních informací o chystaném projektu prozradil inzerát.

24. listopadu 2025  14:59 2

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.