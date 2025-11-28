Hráči tak namísto stavění jednotlivých budov či dílen budou zakládat celé osady, které se postupně promění v města. Jejich ráz má určit i okolní prostředí – některé se hodí pro pěstování určitých plodin, jiné skýtá suroviny pro vytěžení.
„Hráči rozvíjejí své hrabství napříč rozmanitou krajinou, zakládají nové vesnice a postupně je přetvářejí v prosperující města. S příchodem nových obyvatel vznikají odlišné kultury, urozené rody získávají vliv a dosazení starostové pomáhají řídit hráčovy obce. Celý region se tak formuje kombinací hráčových rozhodnutí a potřeb jeho lidí,“ vysvětluje Josef Hájíček z nezávislého studia Nepos Games.
To přitom není úplným nováčkem, tvůrci před lety vydali povedenou strategii Nebuchadnezzar, která se pokusila navázat na klasiky typu Pharaoh. S připravovanou novinkou se chce studio posunout k rozsáhlejšímu regionálnímu managementu.
County of Fortune ovšem nejprve zamíří během příštího roku do předběžného přístupu na Steamu, v němž pobude minimálně rok. „Zpětná vazba od hráčů nám pomůže vylepšit klíčové herní mechanismy nebo dokonce vymyslet nové, aby byla hra poutavá a zároveň strategicky náročná,“ dodávají tvůrci.