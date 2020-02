Další exkluzivitou Epic Store bude tahovka Corruption 2029

Na to, že Corruption vychází již příští týden 17. února, víme o hře překvapivě málo informací. Pokud jste hráli předchozí hru švédského studia The Bearded Ladies Mutant Year Zero (naše recenze), ani příliš informací nepotřebujete, protože Corruption vypadá na první pohled k nerozeznání.

Opět tedy půjde o strategické RPG kombinující real-timový průzkum světa s náročnými tahovým souboji. Jen namísto zmutovaných monster a bojových robotů se tu postavíme „konvenčnějším“ nepřátelům. To neznamená, že by snad mělo jít o realistický zážitek, své vojáky si budeme vylepšovat pomocí implantátů, jejich brnění pak jako by vypadla ze série Destiny.

Autoři podepsali exkluzivní smlouvu s Epic Storem, a tak na něm hra vyjde s ročním předstihem oproti konkurenčním obchodům.