Píše se rok 2251. Před dvěma sty lety se lidstvo ocitlo na pokraji zničení, tajemná organizace Core však dokázala naprostou zkázu odvrátit a lidstvo sjednotit.
V prvním traileru vidíme vojáka na Marsu sledující trosky zničeného Mariner City. Následně se kamera oddaluje, čímž odhaluje osídlení planety a technologicky vyspělou civilizaci. Kamera se zastaví na oběžné dráze, na níž lze spatřit vesmírné trosky včetně těl astronautů.
První informace hovoří o tom, že hráč se stane vyšetřovatelem, který během své práce musí zapojit nejenom zbraně, ale i hlavu při řešení hádanek.
Zájem o COR3 vyvolal zejména fakt, že hru kutí tvůrci oblíbené střílečky Escape from Tarkov v čele s ruským vývojářem Nikitou Buyanovem. Kromě traileru můžete prozkoumat také interaktivní oficiální stránku.