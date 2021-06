Tak to je super překvapení. Epic rozdává na PC herní hit Control

Akce běží do 17. června 17:00. Pokud si během této doby zařadíte Control do své knihovny, zůstane váš. Stačí se přihlásit přes web, herní klient je potřeba až ke spuštění. Zdarma je samozřejmě jen základní hra, dodatečný obsah už si musíte v případě zájmu dokoupit. I tak je to ovšem velmi slušná nabídka (Control na Epic Store).

„Control je jednoznačně jedna z nejlepších letošních videoher, na kterou se bude ještě dlouho vzpomínat. Rukopis známých vývojářů je silný a výrazný. Ať už jde o exploraci prostředí, nacházení vzkazů, pouštění pořadů nebo záznamů v TV. Každý zkušený hráč musí ihned poznat, kdo za hrou stojí. Je to veledílo od mistrů řemesla,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.



Epic tentokrát odhalil i hry, které bude rozdávat za týden. Prvním kouskem je bullet hell hopsačka Hell is Other Demons, druhým výborná co-op záležitost Overcooked! 2.