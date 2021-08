Control 2 je ve fázi koncepce, nejprve vyjde multiplayerová hra

Vhled do toho, co finské studio Remedy kutí, nám poskytla poslední finanční zpráva. Podle té se studio dohodlo s vydavatelstvím 505 Games na dvou projektech.

Tím prvním je multiplayerový spin-off, o kterém zpráva referuje jako o projektu Condor. Půjde o kooperativní akci pro čtyři hráče zasazenou do světa Controlu. Nás samozřejmě víc zajímá, jak to vypadá s regulérním pokračováním Controlu.

„Dohodli jsme se na podmínkách spolupráce pro budoucí hru Control s větším rozpočtem. Je to dobrý příklad naší schopnosti vytvářet franšízy, které se mohou rozrůst do více smysluplných a kvalitních budoucích her,“ píše se ve zprávě.



Z té ovšem také plyne, že vývoj je na úplném počátku. „Rostoucí publikum a povědomí o značce jsou cenné, zatímco pokračujeme v podpoře hry Control a vývoji hry Condor. A jsme v rané koncepční fázi budoucí hry Control s větším rozpočtem,“ píše se dále.

Studio si dále pochvaluje ultimátní edici, vydání na Stadii či akci na Epicu, během níž šlo základní verzi hry stáhnout po omezený čas zdarma. „Celkově nám nové platformy, služby a speciální nabídky přinášejí cenné zkušenosti do budoucna, další příjmy, pomáhají nám oslovit nové publikum a zvyšují povědomí o značce Control. Hra Control již dosáhla impozantního publika, protože ji hrálo více než 10 milionů hráčů.“

Remedy také potvrdilo, že jejich AAA hra, která vzniká ve spolupráci s Epic Games, přešla do „plné produkce“. Ačkoliv prozatím oficiálně nevíme, co je to za hru, spekuluje se, že by to mohl být vymodlený Alan Wake 2. S Epicem ještě spolupracují na jedné menší hře.