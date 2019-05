Výroční kolekce kultovní Contry bude obsahovat šestnáct her

Kooperativní střílečka Contra byla počátkem 90. let jednou z nejpopulárnějších videoherních značek vůbec. A to překvapivě i na našem vznikajícím herním trhu. Díky napodobeninám západních konzolí, které se prodávaly na vietnamských tržištích, zná v Česku Contru praktický každý hráč starší třiceti let.

Nejvíce se těšíme na propracovaný příběh plný překvapivých zvratů.

Po osmi letech od vydání posledního dílu série se letos v létě Contra vrátí na PC a konzole PS4, Xbox One i Nintendo Switch. Nebude to však kvůli novému dílu, ale díky speciální narozeninové kolekci, která bude obsahovat šestnáct samostatných her.

Kromě klasických dílů jako Contra, Super Contra, Super C a dalších, budou součástí kolekce i různé bizarní regionální modifikace. Například k v Evropě Contra nemohla kvůli přísným regulačním pravidlům vyjít v původní podobě, a tak v ní museli být lidští nepřátelé nahrazeni roboty, ze kterých neteče krev.

Kompletní seznam her v Contra Anniversary Collection je následující:

1. Contra (Arcade)

2. Super Contra (Arcade)

3. Contra (NES)

4. Super C (NES)

5. Operation C (Game Boy)

6. Contra III: The Alien Wars (SNES)

7. Contra: Hard Corps (Sega Genesis)

8. Contra (Famicom/NES - Japan)

9. Probotector (Mega Drive/Genesis - Europe)

10. Super Probotector: Alien Rebels (SNES - Europe)

14. Contra Spirits (Super Famicom, aka Contra III)

15. Contra (Game Boy, aka Operation C)

16. Contra: The Hard Corps (Mega Drive, aka Contra: Hard Corps)

Pokud ani poté nebudete mít Contry dost, můžete vyhlížet její chystanou filmovou adaptaci (psali jsme tady).