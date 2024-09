Měl to být nový herní hit, Sony nakonec může prodělat až 200 milionů dolarů

Celkové prodeje Concordu se vyšplhaly na pouhých 25 tisíc prodaných kopií, domnívá se analytik Simon Carless z GameDiscoveru. Rozpad je přitom 15 tisíc na PlayStation 5 a 10 tisíc na PC. Nízký zájem potvrzují i data ze SteamDB, kdy na PC hrálo maximálně 697 hráčů souběžně. A jejich počet setrvale klesá, o víkendu už souběžně hrálo jen něco přes sto lidí.

To je u multiplayerové hry od velkého vydavatelství naprostý propadák. V potaz musíme vzít i nestandardně dlouhou dobu vývoje. Jeden z vývojářů zmínil, že studio na střílečce pracovalo zhruba osm let.

„Hra se vyvíjela přibližně 8 let a já jsem se na ní podílel téměř 5 let. Během naší kariéry se nám moc takových launchů nenaskytne, takže dnešek je výjimečný z mnoha důvodů. Dopřejte mi dnes pár pozitivních vibrací,“ napsal na X designér hrdinů Jon Weisnewski.

Podle dalších odhadů tak Sony v případě Concordu přijde o částku mezi 50 až 200 miliony dolary. Není to nereálná částka, například na letošním propadáku Suicide Squad: Kill the Justice League ztratil Warner Bros. Discovery potvrzených 200 milionů dolarů.

Superhrdinové Concordu hráče nezaujali.

Mezi příčinami neúspěchu se objevují slabý marketing či způsob monetizace, kdy většina konkurentů sází na free 2 play model, zatímco Concord se prodává za peníze.

Pravda je ovšem ještě trochu jinde. Concord sklidil posměch už při svém uvedení, kdy si hráči hned všimli nesympatických woke postav vydávaných za superhrdiny. Když probíhala beta nakonec otevřená pro všechny, hra nikoho nezajímala, zatímco konkurenční Marvel Rivals si na nezájem během uzavřeného playstestu rozhodně stěžovat nemohl. Vždyť i akce Helldivers 2 z letošního února (taktéž vydaná Sony), inspirovaná Hvězdnou pěchotou, se prodává za peníze a jaký to je hit.

„Mapy jsou nudné, prázdné a bez atmosféry. Tvůrci si dali docela dost práce s lore, jakousi galaktickou mapou, nicméně to vše přišlo vniveč. Co se budoucnosti Concordu týče, myslím, že tvůrci zkrátka dodají přislíbený obsah, poté hra vyjde v předplatném PS Plus a až na ni všichni zapomenou, odpojí servery,“ píši v recenzi na Bonuswebu.