Legendární Commandos se vrací novým dílem, už lze vyzkoušet i demoverzi

První díl Commandos: Behind Enemy Lines z roku 1998 byl jednou z nejoriginálnějších her své doby a inspiroval řadu napodobitelů. S malou skupinou vojáků, z nichž každý měl jinou specializaci, jsme během tajných operací druhé světové války plnili speciální mise hluboko v nepřátelském týlu. Cílem nebylo pobít vše, co se pohnulo, ale naopak splnit úkol co možná nejnenápadněji.

V demoverzi se podíváte na Normanské ostrovy u francouzského pobřeží.

Hra se dočkala dvou neméně povedených pokračování a spousty napodobitelů (z těch slavnějších například Desperados či Robin Hood), s nástupem 3D grafiky ale žánr tzv. realtime tactics (RTT) zase zmizel v zapomnění.

Jeho slávu na chvíli obnovila německá společnost Mimimi, jejich Shadow Tactics, Desperados 3 nebo naposledy Shadow Gambit dotáhly dobře známé mechanismy prakticky k dokonalosti. Bohužel, úspěch u kritiky se nepřetavil v ten obchodní, a tak studio muselo skončit (viz náš článek).

Nyní, více než dvacet let od posledního „opravdového“ dílu, se ale Commandos vrací, a to v plné síle, nejen skrze odbyté remastery. Jak už je z podtitulu chystané novinky Origins zřejmé, dějově se vrací ještě před události první hry, do doby, kdy se elitní tým specialistů teprve formoval. Ne že by na tom nějak extra záleželo, příběh v Commandos prakticky neexistoval, spíše vždy šlo jen o slepenec samostatných misí.

Demoverze, která se dnes objevila na Steamu a xboxech, nabízí krátkou misi, jež vznikla jen pro tyto účely. Oproti zbytku hry je osekaná, z nabízené šestice vojáků dostanete k dispozici jen „zeleného bareta“ a potápěče, i tak ale předvede hru v celé její kráse. A samozřejmě je k dispozici zadarmo. Tak si ji užijte a podělte se o dojmy, plná verze by pak měla vyjít ještě do konce roku.