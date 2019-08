VIDEO: Remaster Commandos 2 má první trailer

Od vydání kultovní strategie Commandos 2 uplynulo osmnáct let, přesto stále patří mezi špičku svého žánru (viz naše dobová recenze). Jak by také ne, když žádné stealth strategie prakticky nevychází, za poslední roky si dokážeme vzpomenout maximálně na povedenou Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Nyní to paradoxně vypadá, že se Commandos 2 HD budou muset popasovat i s konkurencí. Po letech klidu se totiž chystají hratelností podobné

Desperados 3 a také ruští Partisans věnovaní sovětským odbojářům.

Přesto si Commandos své fanoušky jistě najdou, i kdyby to měli být jen pamětníci. Jak napovídá první trailer, grafika vypadá skvěle a sama o sobě je dostatečným důvodem, proč by si měli majitelé originálu pořídit i nový díl. Přeci jen, původní prehistorické rozlišení a poměr obrazu 4:3 v dnešní době už na moderních monitorech nevypadají moc dobře. Nějaké úpravy se dočkalo i ovládání, uživatelské rozhraní a hra také dostane lepší tutorial.

Teď už nezbývá než jen čekat na oznámení oficiálního data vydání, podle všeho by to mělo být ještě do konce roku.