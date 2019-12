Earthbreakers zkombinují střílečku a strategii

Vývojářský tým Petroglyph je z většiny tvořený bývalými zaměstnanci kultovních Westwood Studios a na jejich chystané hře Earthbreakers je to vidět na první pohled.

Vypadá jako moderní klon sedmnáct let staré střílečky Command & Conquer: Renegade, ve které si mohl hráč vyzkoušet, jaké to je být řadovým pěšákem v bitvách ohromných armád (viz naše dobová recenze). I tady budete moci budovat základnu, jezdit mnoha tipy bojových vozidel a používat obrovské množství zbraní. Pokud však nedokážete spolupracovat, poslouchat příkazy shora a dodržovat dohodnutou strategii, jste předem odsouzeni k nezdaru.

Dokonce i zasazení hry je slavné značce podobné: na válkou zdecimované Zemi spolu znepřátelené mocnosti bojují o vzácné zdroje mimozemské látky, jen se tentokrát nejmenuje Tiberium, ale Vilothite.



Jeden podstatný rozdíl oproti Renegade tu je. Zatímco jeho hlavní páteř tvořila povedená příběhová kampaň, Earthbreaker budou ryze multiplayerovou záležitostí. Veliké mapy slibují bitvy až 32 hráčů na každé straně. Jestli to však nějak půjde ukočírovat a hra kromě střílení nabídne i nějakou tu skutečnou strategii, je ve hvězdách. Na kolik se ambiciózní plány podařilo naplnit, se dozvíme v průběhu příštího roku, kdy má tato zajímavě vypadající hra vyjít.