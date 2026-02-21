Colony 28 byla poměrně náročná 2D akce kombinovaná s adventurou. Píše se rok 2028, Země je v troskách a zbytky lidstva přežívají v koloniích. Poslední nadějí jste vy v těle bojového robota, který bojuje proti nadvládě strojů a korporací.
Robot se kromě střílení mohl schovávat do stínu podobně jako v dnes již zapomenuté akci Blackthorne od Blizzardu. Součástí ovšem bylo i sbírání a používání předmětů. K opětovnému vydání hry přemluvil Matějku Jindřich Skeldal, který tehdy hru vydal.
„Pokud jste si mysleli, že BZZZT je pro masochisty, tak to jste nezažili tuhle maniakálně těžkou psychárnu. Ano, ve své době získala nějaká ocenění, ale dneska bych plno věcí udělal jinak. Bylo mi 16, když jsem tuhle hru začal tvořit, musel jsem se naučit Assembler, jak animovat, kreslit sprity a prostě celé to je taková krásná nostalgie – zamačkávám si slzu dojetí,“ vzpomíná Matějka.
Colony 28 lze nyní spustit na moderních systémech skrze integrovaný Dosbox, nicméně kvůli tomu, že zdrojový kód hry je nenávratně ztracen, jsou některé věci a chyby, o nichž Matějka ví, neopravitelné. Přesto hra podporuje gamepady i Steam Deck. Případné zájemce nyní vyjde na necelých sto korun.
„Berte, prosím, znovuvydání hry Colony 28 na Steamu spíš jako takový nostalgický výlet do našeho herního mládí. Budu nesmírně rád za vaši podporu a moc si jí vážím,“ dodává Matějka.
„Až po letech jsem si ale uvědomil, že jsem se až moc soustředil při tvorbě C28 na všemožné detaily a unikaly mi ty podstatné. Dnes, spolu s vydáním hry na Steam, trpím, když vidím některé dabované sekvence, trpím, když hromada interakcí ve hře hráče ani neupozorní, že tam je v okolí něco aktivního, trpím nad naivitou hry a trpím při vědomí, že příběh hry jsem neodvyprávěl tak, jak by si zasloužil – lore C28 byl daleko rozsáhlejší, a do hry se nedostalo ani 20 procent. Abych to ale úplně nekritizoval. Je tam plno věcí, na které jsem i po letech pořád hrdej,“ uzavírá.