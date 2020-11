Take-Two odkoupili specialisty na závodní hry Codemasters za 22 miliard

Tento nákup sice nejde rozsahem přirovnat k akvizici Bethesdy Microsoftem (viz náš článek), i tak jde o jeden z největších nákupů v historii herního průmyslu.

Britští Codemasters mají bohatou historii, jejich kořeny sahají až do roku 1986. V poslední dekádě se specializují prakticky výhradně na závodní hry, do jejich portfolia patří značky Grid, Micro Machines, F1 (recenze letošního dílu) či velmi populární rallye série Dirt (recenze letošního dílu).

Zpracování závodů F1 od Codemasters je skvělé.

Částka, kterou Take-Two za slavné studio zaplatili, dosahuje téměř hodnoty jedné miliardy dolarů, tedy cca 22,5 miliardy korun.

Podle vyjádření zástupců obou společností by se pro obyčejné hráče nemělo nic zásadního změnit, mnozí tomu však nevěří.

Take-Two totiž jako první studio oficiálně přestoupilo k vyššímu nacenění svých her, jeho výkonný ředitel Strauss Zelnick se nedávno nechal slyšet, že i přesto má pocit, že hodnota jejich her je daleko vyšší, než hráči aktuálně platí. Nejspíše to tak znamená více reklam a miktrotransakcí, tak jak už jsou zvyklí hráči série NBA 2K.

Obchod je již schválený, k jeho realizaci ovšem dojde až na jaře roku 2021.