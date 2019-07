Nejhorší režisér Uwe Boll má dnes luxusní restauraci a je hvězdou dokumentu

Už je to nějaký pátek, co jste mohli na stránkách herních magazínů narazit na jméno Uweho Bolla. Tento enfant terrible světového filmu by klidně mohl soupeřit s Edem Woodem o pozici nejhoršího filmového režiséra všech dob. A s největší pravděpodobností by vyhrál.

Uwe Boll se se svými kritiky nikdy nemazal. Několik jich i vyzval do ringu. A vždy vyhrál.

Jeho filmové adaptace známých počítačových her jsou proslavené mizernou kvalitou. V jistých kruzích se z nich stala až kultovní díla. Kromě slabé režie však proslul i svým nevybíravým chováním vůči filmovému štábu, kritikům otevřeně nadával (dokonce si je i pozval do boxerského ringu) a prohlašoval o sobě, že je génius.

Po neúspěchu komunitního financování ke snímku Rampage 3 mu však vybuchly nervy a se slovy „díky té hrstce, co podpořila můj film. Zbytek může jít ****** svoje matky, a to včetně Kickstarteru a všech idiotů, co mě k téhle k******ě přemluvili,“ zmizel ze scény. Ale kam?

Asi byste to nečekali, ale Uwe Boll zamířil do světa gastronomie. A nutno říct, že tam se mu daří daleko lépe než ve filmovém průmyslu. V kanadském Vancouveru založil restauraci Bauhaus, která se specializuje na moderní německou gastronomii. V roce 2016 se na žebříčku nejlepších kanadských restaurací umístila na třicátém sedmém místě. Boll spolu se svojí ženou Natalií mají v plánu otevření dalších poboček, a to v Torontu a Číně.

Restaurace Bauhaus se může pyšnit skutečně prestižními oceněními.

Na rozdíl od jeho nízkorozpočtových filmů patří restaurace mezi ty luxusní, večeře pro dva vyjde na zhruba 2 500 korun. Jak už to dnes bývá, menu se samozřejmě pyšní výrazy jako „čerstvé ingredience od lokálních farmářů“, nebo „moderní přístup ke klasické gastronomii“. Nademe na něm třeba vídeňský řízek, konfitovanou kachnu nebo telecí jazyk.



„Je to zajímavé, že? Musel jsem si otevřít restauraci, abych konečně dostal dobré recenze,“ zavtipkoval Boll v rozhovoru pro server CBC. Pokud však myslíte, že se z devětapadesátiletého režiséra stal dokonalý gentleman, byli byste na omylu. Jak naznačuje čerstvý dokument o jeho osobě s všeříkajícím názvem Fuck You All, má Boll pořád nekompromisní vyřídilku a uhozený smysl pro humor.

Což můžete ocenit například v posledním videu na jeho youtubovém kanálu, kde se pustil do zpěvu karaoke. Jen pro otrlé.