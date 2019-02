Co budete hrát o víkendu?

Anthem (PC)

Martin Zavřel - Tento víkend budu hrát Anthem, chystám se na něj svým tradičním hardcore stylem (tzn. nejdu spát, dokud nebudu na konci hry). Pokud jej stihnu dohrát před koncem víkendu, plynule přejdu na Metro: Exodus a Far Cry New Dawn. Přesně v tomto pořadí.

Apex Legends

Ondra Martinů - Na PC si nejspíše najdu čas na pár kol v Apex Legends, i když stále spíše čekám, až do hry nasadí i sólo režim. Systém komunikace mezi spoluhráči pomocí ukazování bodů na mapě je sice chytrý, ale stejně mě na podobných battle royale hrách baví nejvíc se plížit a schovávat celou hru o samotě a pak dorazit posledního přeživšího. PlayStation 4 pak pravděpodobně zapnu kvůli Journey, doteď mě tento titul úplně míjel, což byla chyba, kterou je potřeba napravit.

VIDEO: Apex Legends Official Launch Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sunless Skies

Jan Kouba - Vyšel dlouho očekávaný Sunless Skies, kterému jsem, jako jeho staršímu předchůdci Sunless Sea, propadl už na desítky hodin. A pokud mi zbude aspoň trocha sil, chtěl bych dokončit druhý průchod Resident Evilu 2 za Claire a konečně si užít ten skutečný finální boss fight. Musím říct, že rok nám začíná docela slibně.

Red Dead Redemption 2

Jakub Žežule - Ačkoliv jsem poprvé zapínal Red Dead Redemption 2 hned o půlnoci po jeho vydání na konci října, stále se ho nedokážu nabažit. Všechny mise už tu mám dávno hotové, jenže co naplat, hra mě neustále něčím překvapuje a především baví. Ta ohromná spousta věcí, co člověka může potkat na cestě z místa A do místa B způsobila, že jsem fast travel v RDR2 použil všehovšudy asi jenom dvakrát.

Bavím se ale i při zdánlivě obyčejné návštěvě divadla nebo salónu, průzkumu opuštěného obydlí či posezení s tulákem u ohně. Co v jiných hrách patří ke zbytečné rutinně, to vás v RDR2 překvapí svojí nepředvídatelností a propojením s okolním světem.

Smutným symptomem dnešní doby je skutečnost, že spousta lidí poběží od mise k misi a vůbec nepochopí, co dělá Red Dead Redemption 2 tak přelomovým. I to je možná důvod, proč většinu anket a cen zaneprázdněných kritiků vyhrává spíše její největší konkurent God of War.

Slay the Spire

Petr Zelený - Asi toho bude víc: určitě Slay the Spire, nejspíš taky remake druhého Resident Evilu a taky trochu Doty a Heroes of the Storm. Anthem jsem zkoušel, když vyšlo demo, a upřímně řečeno mi to přišlo ještě nudnější než Destiny. Prostě spousta naprosto zaměnitelných příšer, repetetivní střílení a loot navíc nemůžete využít hned, ale musíte hezky čekat až na konec mise. Díky, ale ne. A nové Metro asi vyzkouším až po skončení exkluzivity na Epic Storu.

VIDEO: Slay the Spire - launch trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kingdom Come: Deliverance – Band of Bastards

Honza Srp - Musím se konečně vrátit k DLC Band of Bastards pro Kingdom Come, které jsem byl nucen odložit. Hned v jeho začátku je totiž brutálně těžký souboj, který vzhledem k tomu, že jsem původní hru absolvoval prakticky bez zabíjení, nejsem schopný vyhrát. Jinak bych si chtěl na chvíli zahrát s Martinem Anthem, než mi levelově příliš odskočí, ale asi nejprve doženu spánkový deficit způsobený geniálním Metrem. Ještě že podobné hry nevycházejí až tak často, mohlo by mě to zabít.

Final Fantasy Type 0

Michael Mlynář - Final Fantasy Type-0. Vůbec jsem nevěděl, o co že tady vlastně jde, ale když jsem ji v bazaru viděl za dvě stovky, nedalo se to odmítnout. Navíc už z dávné minulosti trpím přesvědčením, že hry z universa Final Fantasy zkrátka nikdy nezklamou (no dobře, pár nějakých nesmyslných spin-offů by se asi našlo, ale pojďme dělat, že si na ně nevzpomínáme). No, mám sice teprve nahrány jen jednotky hodin, ale zatím jsem ten systém kdovíjak do hloubky nepochopil. Tak snad se do toho o víkendu pořádně dostanu. Ale stejně mě jímá silné podezření, že nakonec klasicky skončím před finálním bossem s partičkou ultimátně nabušených postav, které mi budou úplně k ničemu, protože na toho zmetka bude potřeba sestava úplně jiných postav s úplně jinými vlastnostmi. Ale stejně mám tu značku Final Fantasy pořád rád.

Super Mario Party

Ondřej Zach - O víkendu přijde návštěva s dětmi na Super Mario Party. Nehrajeme ovšem deskovku, ale pouze minihry, kterých je tolik, že se nám prozatím nikomu neomrzely. Dále to vidím podobně oddechově. Tetris 99 je klasika říznutá battle royale a je to celkem chytlavé. Budu se tedy snažit skončit na stupních vítězů. Útoky lze cílit, třeba právě na toho, kdo útočí na vás, takže kromě precizního skládání kostek je třeba i taktizovat. A pár runů si dám i ve Slay the Spire.