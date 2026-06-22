Ve francouzském letovisku La Baule v pátek tragicky havarovalo dvoumotorové letadlo Cessna 421. O život při tom přišli devětašedesátiletý Guillemot i instruktor Marc Guillet. Informoval o tom deník Ouest-France s tím, že v letovisku se měl o víkendu konat letecký den. Akce nakonec proběhla, vlajky však byly staženy na půl žerdi.
„Společnost Ubisoft s hlubokým zármutkem přijala zprávu o úmrtí Clauda Guillemota, spoluzakladatele skupiny a předsedy představenstva společnosti Guillemot Corp., který zahynul při nehodě. V této těžké chvíli jsou naše myšlenky s jeho rodinou a blízkými. V tuto chvíli nebudeme vydávat žádná další prohlášení,“ reagoval Ubisoft.
Claude byl jedním z pěti bratrů, kteří v roce 1986 spoluzaložili společnost Ubisoft. Byl členem představenstva a výkonným viceprezidentem odpovědným za provoz.