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Spoluzakladatel Ubisoftu Claude Guillemot zahynul při letecké havárii

Ondřej Zach
  9:26
Při leteckého havárii zahynul Claude Guillemot, jeden z pěti bratrů, kteří v roce 1986 založili herní vydavatelství Ubisoft.
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Claude Guillemot | foto: Ubisoft

Ve francouzském letovisku La Baule v pátek tragicky havarovalo dvoumotorové letadlo Cessna 421. O život při tom přišli devětašedesátiletý Guillemot i instruktor Marc Guillet. Informoval o tom deník Ouest-France s tím, že v letovisku se měl o víkendu konat letecký den. Akce nakonec proběhla, vlajky však byly staženy na půl žerdi.

„Společnost Ubisoft s hlubokým zármutkem přijala zprávu o úmrtí Clauda Guillemota, spoluzakladatele skupiny a předsedy představenstva společnosti Guillemot Corp., který zahynul při nehodě. V této těžké chvíli jsou naše myšlenky s jeho rodinou a blízkými. V tuto chvíli nebudeme vydávat žádná další prohlášení,“ reagoval Ubisoft.

Claude byl jedním z pěti bratrů, kteří v roce 1986 spoluzaložili společnost Ubisoft. Byl členem představenstva a výkonným viceprezidentem odpovědným za provoz.

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