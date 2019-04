Battle pass v Clash of Clans zvýšil běhe týdne příjmy o 145 procent

Nová zlatá žíla se jmenuje Gold Pass a tvůrci se inspirovali u her jako Fortnite či Apex Legends. Gold Pass zájemce vyjde na 4,99 dolaru a platí jednu sezonu, to znamená od začátku do konce měsíce.

Kromě herních výhod při plnění specifických výzev přináší tzv. Hero Skin, tedy jiný vzhled u hrdiny. Tvůrci počítají s novými skiny každou sezonu i u dalších hrdinů.

Provozovatelé hry mohou být spokojeni. Podle analytické firmy Sensor Tower vygeneroval Gold pass za první týden 27 milionů dolarů celosvětově. Hráči utráceli o 145 procent více než týden před uvedením battle passu. Pro ilustraci: utratili téměř 3,9 milionu dolarů denně.

Herní průmysl se během posledních let radikálně proměnil. Ačkoliv většina čtenářů Bonuswebu zřejmě preferuje tradiční hry s vysokou přidanou hodnotou, je tu ještě jeden svět, mobilní, a právě ten vydělává nejvíce peněz. Podle odhadů bude letos silnější než PC a konzole dohromady.