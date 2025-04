O předělávce milovaného RPG Oblivion si sice cvrlikali vrabci na střeše, když ji ovšem Bethesda oficiálně 22. dubna oznámila, okamžitě ji poslala také do prodeje. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered se bez nákladného marketingu okamžitě stal prodejním hitem, na Steamu ho v jeden moment hrálo 190 119 lidí souběžně, a to máme ještě před víkendem.

Radost z toho asi nemělo francouzské studio Sandfall Interactive, které o dva dny později vydalo svoji prvotinu Clair Obscur: Expedition 33. Je to tahové RPG, které působí, jako kdyby k nám dorazilo z Japonska. Hra prozatím sklízí opravdu vysoká hodnocení, průměr PS5 verze na Metacritic je v tuto chvíli 92 procent na základně 58 recenzí.

Jenže počet hráčů je omezený a stejně tak jejich pozornost. Ostatně právě proto velká vydavatelství pečlivě plánují launche svých her, aby se vyhnula konkurenčním projektům, které mají potenciál ohrozit jejich prodeje.

Na situaci reagovala i Bethesda, když zveřejnila na X příspěvek, v němž vyjadřuje konkurenčnímu Clair Obscur: Expedition 33 podporu s popiskem „Nemůžeme se dočkat, až si zahrajeme!“.

Jak si Clair Obscur: Expedition 33 prozatím vede? Podle SteamDB ji v jeden moment hrálo 51 922 hráčů. Pro velká vydavatelství, na jejichž hrách dělají stovky lidí, by to asi žádná sláva nebyla. Sandfall Interactive je ovšem menší, zhruba třicetičlenné studio a z tohoto pohledu by to mohla být i po komerční stránce poměrně úspěšná hra.

„Clair Obscur: Expedition 33 má opravdu hodně předností. Skvěle vypadá, hratelnost je v jádru opravdu zábavná, příběh vás v úvodu naláká na spoustu zajímavých prvků a hudbu ze hry jen tak z hlavy nevyženete. Místo receptu na úspěch však ale autoři klopýtají na možná zbytečně komplikovaných dějových zvratech a celkové neochotě události pořádně vysvětlovat v pozdějších fázích hry a také na nevyvážené obtížnosti,“ napsali jsme v recenzi hry Clair Obscur: Expedition 33 na Bonuswebu.