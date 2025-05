Nečekaný hit slaví 3,3 milionu prodaných kopií po 33 dnech Tvůrci dubnového hitu Clair Obscur: Expedition 33 se pochlubili dosažením dalšího prodejního milníku. Pochvalují si také menší velikost týmu. 28. května 2025 10:41 1

Nejočekávanější hry, které vycházejí v červnu V červnu očekáváme příchod nové konzole, nový díl závodů Mario Kart, záchranu lidské rasy před vyhynutím či port akce se sexy robotkou na PC. Na závěr článku můžete hlasovat v anketě. 28. května 2025 0

PS Plus v červnu láká na loňský horor a stylovou akci Předplatitelé služby PlayStation Plus si budou moci od 3. června zahrát loňský horor Alone in the Dark či stylovou akci Bomb Rush Cyberfunk, která klade důraz na pohyb a triky. 27. května 2025 15:40 0

Finále druhé řady The Last of Us sledovalo o polovinu méně diváků Poslední díl druhé řady postapokalyptického seriálu The Last of Us sledovalo o zhruba polovinu méně diváků než finále první řady. HBO Max každopádně očekává, že jejich počet naroste. 27. května 2025 9:59 16

Bude konečně nový Tomb Raider? Smršť videoherních oznámení je za rohem Již zavedená náhrada za zrušenou konferenci E3 se opět vrací na začátku června. Těšit se můžeme na show známého herního moderátora i velkou konferenci Xboxu, očekávají se i novinky PlayStationu a... 27. května 2025 2

Vyjde Starfield na PlayStation 5? Oznámení by mělo přijít ještě letos Xbox postupně pouští své hry na konkurenční platformy, zejména PlayStation 5. Podle známého leakera se oznámení ohledně Starfieldu dočkáme ještě letos. 26. května 2025 10:25 3

Místo sběratelských kousků poslali zrůdičky. Teď s ostudou vracejí peníze Americký výrobce sběratelských a herních figurek WizKids si uřízl pořádnou ostudu. Namísto slibované kolekce miniatur nejoblíbenějších postav z RPG hitu Baldur’s Gate 3 dostali fanoušci za svých cca... 26. května 2025 26

Postapokalyptický Days Gone Remastered stojí za zahrání. Klidně i podruhé Remaster postapokalyptické akce Days Gone na PlayStation 5 nebyl sice vyloženě nutný, ale byla by velká škoda ho minout, zejména pokud jste původní hru nehráli. 25. května 2025 4

Nadšenec sbírá staré herní grafiky, zastaralý hardware vystavuje ve vitrínách Uživatel sociální sítě Reddit s přezdívkou GPU-Collector se pochlubil neobvyklou sbírkou. Shromažďuje totiž grafické akcelerátory z dob minulých. Každý z nich je prý funkční, jejich skutečná... 25. května 2025 19

Toto jsou prodejní trháky dubna na PC. Hráli jste některý? Steam zveřejnil dvanáct nejprodávanějších her, které vyšly během dubna. Ačkoliv pořadí je náhodné, dává nám to celkem dobrou představu, o co mají hráči zájem. Pojďme se na to podívat. 24. května 2025 4



Planetárium Praha otevírá: Vesmír jako nikde jinde Po rozsáhlé rekonstrukci se opět otevírá Planetárium Praha. O víkendu 14. a 15. června čekají na první návštěvníky moderní prostory, revoluční...

Videoherní šeredové. Jsou oškliví jako noc, ale stejně jsme si je zamilovali Premium Ne každá postava musí být sexy. V poslední době se poměrně intenzivně vede diskuse o tom, zda mají být ústřední videoherní postavy vizuálně krásné nebo jestli to nehraje vysloveně důležitou roli.... 24. května 2025 2