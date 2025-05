Clair Obscur: Expedition 33 je aktuální komerční hit. Tvůrci se už po dvanácti dnech od zahájení prodejů mohli pochlubit dalším milníkem, a to dvěma miliony prodanými kopiemi. To by nebylo špatné na AAA hru od velkého vydavatelství, k té má ovšem Clair Obscur: Expedition 33 daleko – alespoň co se týče velikosti týmu, který tvoří necelých třicet lidí.

Ale u velkých herních vydavatelství ještě chvíli zůstaneme. Guillaume Broche, šéf studia a kreativní ředitel celého projektu, pracoval pár let pro Ubisoft a Xbox. Nová kapitola jeho kariéry se začala psát v září 2020, kdy opustil Ubisoft a založil studio Sandfall Interactive.

Proč? Podle rozhovoru s BBC se zkrátka nudil v práci a chtěl dělat něco jiného. S nápadem na Expedition 33 přišel ještě během svého angažmá v Ubisoftu, předložit ho vedení studia, ovšem už od začátku nevnímal jako reálnou možnost. Na to neměl dostatečný vliv.

„Takové projekty – s novými značkami, originálními příběhy, zcela původními postavami – je ve velké společnosti velmi těžké prosadit. Existuje spousta schvalovacích kroků a obecně platí, že ve velkých strukturách se už musíte osvědčit a být v hierarchii hodně vysoko, už jen proto, abyste měli šanci takový projekt předložit,“ řekl Broche v podcastu Pouce Café.

„Takže ano, podle mě by takový projekt ve velké společnosti vznikal 25 let. A já nemám tolik trpělivosti. Chtěli jsme také udělat věci po svém a skutečně vytvořit tu správnou atmosféru. A o to v této hře jde – o vytvoření atmosféry,“ zamýšlí se.

Broche dále zmiňuje prvek, který ve velkých firmách chybí. Dnes na jedné hře pracuje hned několik týmů po celém světě. Hru skládají jako puzzle. Výhodou menšího nezávislého týmu je fakt, že se všichni dobře znají.

„Máme opravdu pěkné kanceláře s velkou zahradou – každý oběd hrajeme pétanque, který se objevuje i ve hře. Abychom vytvořili hru, která působí vášnivým dojmem, opravdu jsme potřebovali atmosféru skupiny přátel, kteří společně něco vytvářejí.“

„Clair Obscur: Expedition 33 má opravdu hodně předností. Skvěle vypadá, hratelnost je v jádru opravdu zábavná, příběh vás v úvodu naláká na spoustu zajímavých prvků a hudbu ze hry jen tak z hlavy nevyženete. Místo receptu na úspěch však ale autoři klopýtají na možná zbytečně komplikovaných dějových zvratech a celkové neochotě události pořádně vysvětlovat v pozdějších fázích hry a také na nevyvážené obtížnosti,“ napsali jsme v recenzi Clair Obscur: Expedition 33 na Bonuswebu.