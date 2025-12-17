Francouzské RPG Clair Obscur: Expedition 33 proměnilo celkem 9 z 12 nominací, včetně té hlavní. Tvůrci ihned po ceremonii vydali jako poděkování bezplatné DLC, které přidává novou oblast, bosse, kosmetické předměty, hudbu či fotografický režim.
Zvýšil se také zájem o vlastní hru. Například na Steamu ji o víkendu hrálo podle SteamDB 56 993 hráčů, což je nejvíc od června. Podle Alinea Analytics se po odvysílání Game Awards prodalo dalších přes 200 tisíc kopií, přičemž 76 procent připadá na Steam, 21 procent na PlayStation 5 a 3 procenta na Xbox Series X/S.
Xbox se může těšit aspoň z toho, že se o hru zvýšil zájem v předplatném Game Pass. Jak však uzavírají Alinea Analytics, předplatné zde kanibalizuje prodeje.
Celkové prodeje Clair Obscur: Expedition 33 tak nyní překonaly šest milionů kopií.
„Žánr tahových RPG má zajímavý přírůstek nikoli z Japonska, ale tentokrát z Francie. Clair Obscur: Expedition 33 je ambiciózní hra, která se do tohoto žánru pustila po hlavě. A přináší jak spoustu velice zábavných prvků, tak bohužel i několik přešlapů na celkem důležitých místech,“ napsali jsme v recenzi.