Víc než 30 FPS nemá pro hru žádný přínos, říkají tvůrci Cities: Skylines 2

Hra prozatím vyšla na PC a tvůrci se zavázali, že technickou stránku budou vylepšovat v následujících měsících. Problematická je zejména část při větším přiblížení města, kdy dochází k cukání, napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.

V jedné z reakcí na Redditu tvůrci napsali, že od počátku návrhu hry usilovali o stabilních 30 FPS. Byť se 60 FPS nebrání, nevidí v tom u budovatelské strategie žádnou výhodu.

„Cílem je 30 snímků za sekundu, protože vzhledem k povaze hry (pravděpodobně) není v budovatelské hře žádný skutečný přínos usilovat o vyšší FPS (na rozdíl od střílečky pro více hráčů), protože rostoucí město bude nevyhnutelně vázáno na procesor. U tohoto typu hry je důležitější vyhnout se zasekávání a mít responzivní uživatelské rozhraní,“ napsali autoři.

„Z tohoto důvodu je také naše simulace postavena na očekávané rychlosti 30 snímků za sekundu. Nicméně není na škodu dosáhnout 60 FPS, protože to může přispět k lepšímu vizuálnímu zpracování ve vztahu k některým efektům, takže i když je naším cílem 30 FPS, nehodláme omezit nebo zastavit práci na optimalizaci jen proto, že jí dosáhneme na doporučeném hardwaru. Jen nevěříme, že by bylo dlouhodobým přínosem nastavit cíl na 60 FPS, zejména proto, že máme problémy s vykreslováním jak z blízka, tak z dálky.“

Tvůrci dále připomněli, že simulace probíhá, i přes určitou nutnost synchronizace, nezávisle na vykreslování, proto doporučují zkusit trojí možná nastavení. Volba Frame-rate upřednostňuje snímkování na úrok rychlosti simulace, Simulation preferuje rychlost simulace na úkor vykreslování a Balanced se snaží přizpůsobit aktuální situaci.

Hra Cities: Skylines 2 vyšla 24. října na PC, verze pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S budou následovat na jaře 2024. Hned v den vydání PC verze je dostupná v předplatném Game Pass.

„Postavím-li základní Cities: Skylines a Cities: Skylines 2 vedle sebe, tak pak není o čem přemýšlet. Druhý díl toho mnoho vylepšil a relaxačnímu titulu přidal špetku výzvy a lepší ovladatelnosti. Pokud bych měl srovnávat s kompletní edicí jedničky, situace by byla jiná. Cities: Skylines 2 je jednoduše solidní základ, připravený na mnohá rozšíření. Pokud jste investovali do většiny DLC jedničky, tak u ní zatím zůstaňte. Co do obsahu by to byl teď obrovský krok zpět. Pro všechny ostatní budovatelské nadšence a předplatitele Game Passu zaručený žrout času s velkým potenciálem do budoucna,“ napsali jsme v recenzi.