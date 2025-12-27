Čínský hráč dva roky neopustil hotelový pokoj, žil v odpadcích a výkalech

Oproti mnoha jiným formám závislosti to může působit, jako by počítačové hry byly v podstatě neškodné. Vždyť při hraní člověk obětuje „jen“ svůj čas, maximálně sociální život, což se, na rozdíl od zničeného zdraví nebo dluhů z drog či gamblingu, dá napravit snáz. Ovšem i v této oblasti lze nalézt odstrašující případy, které se pomyslnou králičí norou propadly až na úplné dno.
Pravdou je, že v rozvinutých státech Asie je to daleko větší problém než v západní společnosti, o otřesných případech, kdy se někdo doslova uhrál k smrti (a nikdo si toho po devět hodin nevšiml, viz náš článek), vás průběžně informujeme již roky.
Nové video, které aktuálně „trenduje“ na sociálních sítích, ovšem působí snad ještě děsivěji, v plném rozsahu totiž ukazuje morální úpadek takto postiženého jedince, který se blíží tragickému konci, aniž by o tom někdo věděl, natož snad nabídl pomocnou ruku.
🚨⚡️UNUSUAL— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) December 19, 2025
A young Chinese man addicted to video games lived in a hotel room for two years and never left it, ordering his food through delivery apps.
After two years, he decided to move to another place, and when cleaning workers entered, they discovered mountains of waste… pic.twitter.com/FtxipRnBZp
Záběry, ze kterých se vám patrně zvedne žaludek, ukazují hotelový pokoj zcela zaplněný odpadky. Ty v drtivé většině tvoří plastové obaly od dovážkových služeb, jež podle všeho byly jedinou obživou člověka, co místnost po dva roky obýval. O jeho identitě ovšem většina personálu neměla žádné tušení, protože pokoj prakticky neopouštěl. Neměl k tomu zřejmě žádný důvod, šlo totiž o hotel vyloženě specializovaný na hráče, kde k základnímu vybavení každé místnosti patří i „nabušené“ PC s rychlým přístupem k internetu.
Ještě horší než pohled na spací prostor, kde se výstřední host musel brodit odpadky dosahujícími do výše pasu, je ovšem pohled na toaletu. Stejně jako ve spoustě jihoevropských zemí totiž mají v Číně úzké odpadní trubky, co nedokážou pojmout použitý toaletní papír. Ten je proto potřeba házet do speciálních odpadkových košů, které se pravidelně odnášejí do popelnic. Tedy aspoň by měly…
Zobrazená scéna trumfne i nechvalně proslulé podzemní vězení z Outlast 2 a zapáchá i skrz obrazovku. Ostatně představte si, v jakém asi musí být stavu zažívací systém člověka, co po dva roky jí jen pálivou čínu.
Historka je to tak nechutná, že se jí nechopilo žádné důvěryhodné médium, a tak jsme bohužel ve zdrojích odkázáni jen na bulvár. Prý vytrvale odmítal služby hotelového personálu. Prý následný úklid místnosti trval tři dny a stejně bude potřeba ještě dalších strukturálních oprav. Prý nájemce neplatil, dlužil za pobyt a tak byl nucen pokoj opustit nedobrovolně.
Ať už to bylo jakkoli, budiž existence této zrůdnosti varováním, že nic se nemá přehánět. Ani taková pohodová činnost jako hraní počítačových her.