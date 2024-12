Bojovnice Chun-Li obhájila pozici nejsledovanější herní postavy Pornhubu

Výrazné přízni hráčů se těší nejenom free 2 play kooperativní střílečka s postavami ze světa Marvelu, ale zejména očekávaná diablovka Path of Exile 2.

Dvacet nejzásadnějších her roku 2004. Zvolte tu nejlepší

Dvacet let vypadá jako dlouhá doba, na mnohé hity tehdejší doby ovšem vzpomínáme dodnes. Světlo světa tehdy spatřil například kultovní World of Warcraft, graficky revoluční střílečky Far Cry,...