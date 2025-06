Nejoblíbenější herní postava na Pornhubu míří do kin. Role je obsazená skvěle

Čínská bojovnice Chun-Li z legendární série bojových her Street Fighter je jednou ze sexuálních ikon herního průmyslu. Kombinace roztomilých culíčků a mohutných stehen schopných prokopnout cihlovou zeď už fascinuje fanoušky od počátku 90. let a objevila se v desítkách her i mimo titulní sérii. O její popularitě nejlépe svědčí fakt, že se v posledních dvou letech objevila na vrcholu žebříčku nejvyhledávanějších herních postav na pornografické stránce Pornhub (viz náš článek), raperka Nicky Minaj po ní pojmenovala jeden ze svých největších hitů.

Kromě filmů pro dospělé se však objevila i v v těch normálních, vedle kultovní béčkové adaptace s Jean-Claude van Dammem má i vlastní snímek Legenda z Hong Kongu. Ten ovšem u fanoušků zcela propadl, mimo jiné i proto, že tuto postavu ztvárnila herečka Kristinne Keuková, která nevypadá dostatečně asijsky. Žádný div, že obsazení této role v chystané nové adaptaci hry, bylo proto ostře sledované.

A nakonec to dopadlo dobře, tajnou agentku Interpolu, která mstí vraždu svého otce, si zahraje Kanaďanka asijského původu Callina Liangová. Pětadvacetiletá herečka je zatím teprve na začátku své kariéry, její největší rolí je doposud vedlejší postava z hororu Presence od Stevena Soderbergha. Aby byla věrná herní předloze, bude muset začít pořádně posilovat nohy, ale minimálně v obličeji je však Chun-Li dostatečně podobná.

Kanadská herečka Callina Liang

Kromě Liangové už svoji přítomnost ve filmu oficiálně oznámili i Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa nebo Roman Reigns. Stejně jako v herním světě, tak i v tom filmovém bude Street Fighter bojovat o přízeň diváků s konkurenčním Mortal Kombatem, jehož pokračování vcelku zdařilé adaptace z roku 2021 vyjde nejspíše ještě letos.