Hru Chuchel si můžete přidat do své digitální knihovny na Epic Store zde. Stihnout to musíte do čtvrtka 1. května do 17:00. Jakmile si hru zařadíte, zůstane vaše i po skončení akce.

Stejně jako ostatní hry studia Amanita i Chuchel láká na nádherně stylizovanou grafiku, nenáročnou hratelnost pro všechny a řadu vtipných scén, kterými vás hra odmění, i když uděláte chybu. Ostatně i podle autorů je hlavní hrdina „příjemný jako řvoucí dítě a inteligentní jako brambora “. Co se herní doby týče, za tři hodinky budete mít hotovo, hra ovšem nemá hluché místo.

„Chuchel prostě nejde, než doporučit naprosto všem bez výjimky. Je to krásná nenáročná hra, přitom není ani trochu hloupá. Je to už teď instantní klasika, která daleko převyšuje žánr, hranice České republiky i samotného herního rybníčku. Není nad čím váhat, Chuchla prostě nejde nemilovat,“ napsali jsme v dobové recenzi hry Chuchel na Bonuswebu.

„V jednu chvíli budete hrát místní variaci na Pacmana, o chvíli později se z Chuchla stane Flappy Bird a v dalších minutách tu máme pokus o seriózní hádanky. Za každé kliknutí jste odměněni jednou ze stovek skvělých animací.“