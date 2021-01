Provozovatelé Valorantu a Destiny se spojili v boji proti podvodníkům

Pro provozovatele online her jsou prodejci herních podvodů obrovským problémem. Přes veškerou snahu a tvrdé tresty pro načapané hráče se jim nedaří zabránit, aby hrstka podvodníků systematicky ničila zážitek celé komunitě.

Prodej cheatů do aktuálních her je milionový byznys.

Jde o velmi lukrativní byznys, ve kterém se pohybují miliony dolarů (viz náš článek), autoři cheatů přitom tahají za delší kus provazu a pohybují se vždy o krok před tvůrci ochran. Když už ale na nějakého z nich přijde, může počítat s přísnými tresty. To již brzy pocítí provozovatelé služby GatorCheats, která prodávala cheaty do populárních stříleček Destiny 2 a Valorant.

Ti si přišli na slušné peníze, své služby totiž poskytovali za 90 dolarů měsíčně. Obrovské příjmy patrně provozovatele natolik omámily, že ztratili soudnost a ve své činnosti pokračovali i poté, co dostali od herních společností důrazné varování.

Právníci obou firem se tak rozhodli po společný postup a kalifornskému soudu doručili žalobu, jelikož jim podle nich vznikly milionové škody. Myslet si, že by se najednou v těchto hrách přestalo podvádět, je samozřejmě naivní, obě společnosti se přesto budou snažit udělat z GatorCheats odstrašující případ.