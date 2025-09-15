Kirk patřil mezi významné podporovatele Trumpa, byl to však také vynikající rétor, který se se svými názorovými oponenty rád střetával v debatách. Mnoho lidí mu tak nemohlo přijít na jméno, což ostatně i nyní dokládají reakce na sociálních sítích, od těch mírnějších ve stylu „vraždu neschvaluji, ale...“ po otevřené oslavy jeho smrti.
Jednou z těch, kterým Kirkova smrt udělala radost, je i umělkyně Drew Harrisonová, která pracovala ve studiu Sucker Punch spadajícím pod Sony. Na sociální síť Bluesky napsala: „Doufám, že se střelec jmenuje Mario, aby Luigi věděl, že jeho brácha mu kryje záda.“
Odkazovala se tak na loňskou vraždu Briana Thompsona, ředitele UnitedHealthcare, jedné z největších zdravotních pojišťoven ve Spojených státech. Jeho vrah se jmenoval Luigi Mangione. Pro kontext, Mario a Luigi jsou slavné postavičky Nintenda.
Za méně než 24 hodin už byla Harrisonová bez práce. „Pokud mě odpor proti fašismu stál mou vysněnou práci, kterou jsem vykonávala 10 let, udělala bych to znovu, a to stokrát silněji,“ reagovala.
Společnost Sony potvrdila její vyhazov portálu Kotaku, který se Harrisonové zastává, že šlo jen o vtip. „Drew Harrisonová již není zaměstnancem společnosti Sucker Punch Productions,“ napsal mluvčí společnosti Sony Interactive Entertainment.
Harrisonová ovšem nebyla jediná, příspěvky oslavující Kirkovu smrt sdíleli i další vývojáři, například ti z Blizzardu. Ten ostatně spadá pod Microsoft, který už veřejně reagoval: „Jsme si vědomi názorů, které vyjádřila malá část našich zaměstnanců ohledně nedávných událostí. Bereme takové záležitosti velmi vážně a v současné době prověřujeme každou jednotlivou situaci. Komentáře oslavující násilí vůči komukoli jsou nepřijatelné a nejsou v souladu s našimi hodnotami.“
Je tu ovšem ještě jeden pohled. Velké korporáty nemá cenu podezřívat z toho, že je zajímají nějaké hodnoty. Harrisonová pracovala pro studio Sucker Punch, které v říjnu vydá očekávanou samurajskou hru Ghost of Yotei exkluzivně na PlayStation 5. PlayStation má nyní po fiasku s live-service hrami mezeru ve svém vydavatelském plánu a na úspěch Ghost of Yotei spoléhá.
Poslední, co studio nyní potřebuje, jsou kontroverze. A uživatelé už na sociálních sítích sdílí, jak zrušili své předobjednávky. V tuto chvíli není zřejmé, zda je to jen bouře ve sklenice vody, nebo něco, co bude dál žít svým životem a skutečně se negativně projeví na prodejích. Podobně mnozí hráči World of Warcraftu sdíleli, jak ruší své předplatné.
Kirkovou smrt hojně řeší i čeští uživatelé sociálních sítí. Nevoli vzbudil například pedagog Dalibor Levíček, který v již smazaném tweetu označil způsob provedení vraždy za „konceptuální umění“. Tweet následně smazal na žádost ředitele školy.