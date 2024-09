Vyšly dvě nové české hry, výsměch kancelářským krysám i adventura z Prahy

Celá česká herní obec aktuálně vyhlíží pokračování historického RPG Kingdom Come: Deliverance (viz naše první dojmy), to ovšem neznamená, že by se u nás jinak nedělo nic zajímavého. Naopak, jen během jediného dne vyšly rovnou dvě zajímavé hry.

Whispers of Prague: The Executioner’s Last Cut

Whispers of Prague: The Executioner’s Last Cut je pěkná, byť díky využití umělé inteligence trochu sterilně vypadající point’n’click adventura, odehrávající se v Praze. Hrajeme za programátora Viktora, který pátrá po odkazu proslulého kata Mydláře, v čemž se mu snaží zabránit tajemný kult. Zápletkou hra připomíná knihy Dana Browna, zpracováním pak díky pohledu z vlastních očí klasiky od Legendu (viz náš článek). I když na Whispers of Prague pracovali jen dva lidé, obsahuje 73 pozadí, 38 interaktivních postav a více než 500 stránek textu, což za necelých deset eur nezní špatně.

Rats in Cage

Druhou hrou je logická hra s výmluvným názvem Rats in Cage (krysy v kleci), která si utahuje z toxických pracovních podmínek korporátních kanceláří. Vaším úkolem je manipulovat s vašimi kolegy tak, abyste dosáhli svých cílů. Můžete je například nechat vyhodit místo vás nebo alespoň odsunout z cesty. Hra má jednoduchou ale stylovou grafiku i padnoucí osmibitový soundtrack. K vyzkoušení je i demoverze, plná verze je aktuálně k dispozici ještě za zaváděcí cenu necelých 17 Euro.

Dáte některé z nich šanci a podpoříte tak tuzemské tvůrce:?