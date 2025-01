Sony chystá dva sci-fi filmy podle her a samurajský animák k tomu

Prvním adaptovaným kouskem bude značka Horizon, jejíž děj se odehrává ve velmi vzdálené budoucnosti. Po světě se prohánějí stroje, které napodobují pravěká zvířata. Hlavní hrdinkou je lovkyně Aloy, která pátrá po svém původu.

Co se filmu týče, vznikne ve spolupráci PlayStation Studios a Columbia Pictures. Druhá zmíněné společnost má na svém kontě film Uncharted, který taktéž vznikl podle slavné playstationové série. Ačkoliv snímek sklízel smíšená hodnocení, po komerční stránce to byl jednoznačný úspěch.

Horizon: Zero Dawn

„Představte si, že oblíbený příběh o původu Aloy odehrávající se v pestrém světě daleké budoucnosti plném obřích strojů, se poprvé objeví na velkém plátně,“ řekl Asad Qizilbash, šéf PlayStation Productions a dodal, že snímek je v rané fázi vývoje.

Podobně na tom bude i další sci-fi snímek, který vzniká na motivy loňského akčního hitu Helldivers 2. Hra naservírovala vynikající kooperativní přestřelky vesmírných mariňáků proti broukům, a to ve stylu slavného filmu Hvězdná pěchota. V tomto případě to budou mít tvůrci těžší, protože srovnání právě s kultovní Hvězdnou pěchotou se zkrátka nelze žádným způsobem vyhnout.

Helldivers 2

Posledním oznámeným kouskem je spin-off samurajské akce Ghost of Tsushima a její multiplayerové části Legends. Půjde o animák, který navíc bude k vidění pouze na platformě Crunchyroll, a to během roku 2027. Dílo vznikne ve spolupráci s divizí Aniplex.

„Anime Ghost of Tsushima nabídne fanouškům nový zážitek ze hry v anime stylu, který bude odvážný a průkopnický,“ řekl Rahul Purini, prezident společnosti Crunchyroll.

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Z dřívějška víme, že na hraném filmu Ghost of Tsushima už se také pracuje. Režírovat by ho měl Chad Stahelski, který má na svém kontě oblíbenou akční sérii John Wick.

Co se her týče, na letošek se chytá pokračování nazvané Ghost of Yōtei, které se odehrává 329 let po původních událostech. Hlavní hrdinkou bude bojovnice Atsu.