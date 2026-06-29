Budování datacenter pro umělou inteligenci je nyní pro klíčové výrobce komponent prioritou číslo jedna. Právě kvůli tomu skokově zdražují rychlá úložiště a paměti. A podle Jefferies Equity Research nejsou aktuální ceny ani zdaleka konečné.
Podle těchto analytiků zdraží paměti ve třetím čtvrtletí 2026 o dalších 40 až 50 procent oproti tomu aktuálnímu. Ve čtvrtém čtvrtletí se máme připravit na další zdražení o 30 až 40 procent.
Rok 2027 navýší ceny o 40 až 45 procent, přičemž zlevnění očekávají díky novým výrobním kapacitám až v roce 2028. To však nemusí být nijak velké, pokles analytici očekávají o pouhých 15 až 20 procent.
Jak to bude s PlayStationem 6?
Herní svět očekává, kdy Microsoft a Sony uvedou své konzole nové generace. Obě současné konzole, tedy Xbox Series X/S a PlayStation 5, přišly na trh v listopadu 2020.
Sony si s PS5 vybudovalo silnou uživatelskou základnu a navíc má v portfoliu i výkonnější PlayStation 5 Pro pro ty, kteří chtějí vysoký výkon i na konzolích. Teoreticky tak nemá moc důvod spěchat s vydáním PlayStationu 6.
Jenže se objevují zprávy, že Sony má závazky vůči partnerům, a vydání PlayStationu 6 tak nemůže moc odkládat. Některé zprávy dokonce říkají, že PlayStation 6 vyjde příští rok v listopadu, tedy sedm let po PlayStationu 5, což je u konzolí od Sony běžný životní cyklus.
Podle leakera Kepler_L2, který dříve správně informoval o technických specifikacích konzolí PlayStation 5, byla výrobní cena PlayStationu 6 ještě v březnu 760 dolarů. Aktuálně poskočila na 960 dolarů. Pokud by PlayStation 6 skutečně vyšel příští rok v listopadu, výrobní cena konzole by se mohla pohybovat kolem 1 400 dolarů, píše Insider Gaming. Pokud by tedy Sony konzoli nijak nedotovalo a prodávalo ji za výrobní cenu, mohla by stát 34 tisíc korun.
To může dnes znít jako šílenost, je však třeba mít na paměti, že například Valve prodává nejlevnější model svého nového herního počítače Valve Machine, jehož výkon je zhruba na úrovni několik let starého PlayStationu 5, za více než 25 tisíc korun, a to bez ovladače. Zdražování plánuje Microsoft u svých současných Xboxů, zatímco Apple už plošně zdražil a očekává se, že cena letošních iPhonů 18 bude velmi vysoká.