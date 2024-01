Autoři Zaklínače si užívají nezávislost a popírají zvěsti, že hledají kupce

Poslední roky se v herním průmyslu nesou ve znamení obrovských akvizicí. Take-Two koupil Zyngu, Microsoft Bethesdu a Activision-Blizzard, Embracer pak s určitou mírou nadsázky vše ostatní, co ještě bylo k dispozici. Žádný div, že se tak hned začalo spekulovat, která společnost by asi mohla měnit majitele jako další. Jendou z těch nejčastěji citovaných byl polský CD Projekt, autoři kultovního Zaklínače.

Nadávat na Cyberpunk už není cool, reputace vývojářů je zpět.

Po ne úplně ideálním vydání Cyberpunku 2077 to mohlo vypadat, že by dnes už dvě dekády působící firma možná potřebovala trochu pomoct, nakonec to však ustála s grácií. Loňský skvělý datadisk Phantom Liberty (naše recenze) s přehledem zacpal ústa i těm největším „haterům“ a tak mají nyní tito talentovaní Poláci dost prostředků nerušeně vyvíjet pokračování obou svých oblíbených značek.

Že žádného kupce nehledají, potvrdil bývalý CEO a dnes ředitel pro strategii Adam Kiciński v rozhovoru s reportéry magazínu Parkiet. „Nemáme zájem o začlenění do žádného většího celku. Celý dosavadní život jsme pracovali na tom, abychom si vybudovali pozici, kterou máme nyní. A věříme, že za pár let budeme ještě větší a silnější. Máme ambiciózní plány a jsme zapálení pro to, co děláme. Naší nezávislosti si vážíme.“

Zároveň také řekl, že nemají žádný zájem odkupovat jiné společnosti a rozšiřovat tak svoji organizační strukturu. Jedině kdyby jim snad mohly nějak pomoct s uskutečňováním současné strategie.

Je příjemné vidět, že v čele tak veliké firmy stále sedí lidé, které zajímají hlavně samotné hry, ne jen byznys a slepé následování aktuálních technologických trendů. Ano, narážím tím na Square Enix, jehož nový ředitel Takaši Kiryu se nechal v novoročním prohlášení slyšet, že budoucnost vidí v blockchainech a agresivním využívání umělé inteligence.