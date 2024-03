Ubráníte své postavené pevnosti? Strategie Cataclismo se inspiruje Legem

Cataclismo kombinuje klasickou strategii odehrávající se v reálném čase s možností pauzy s žánrem tower defense. Hru kutí nezávislé studio Digital Sun, které debutovalo akčním RPG Moonlighter a loni zaujalo kouskem The Mageseeker: A League of Legends Story. Cataclismo si už ovšem vydají sami.

Hráči se stanou těmi, kdo brání poslední baštu lidstva. Motivem hry je obnova. Co se herních mechanismů týče, srdcem základny je citadela, v rámci níž se staví různé budovy. K lesu postavíme pilu, a byť těžba probíhá automaticky, na hráči je, aby vytvořil a zabezpečil co nejkratší cestu k základně.

Neúspěšné útoky nepřátel je radost sledovat. Může se ovšem i stát, že uvidíte, jak se ve vašem opevnění bortí kostka po kostce.

Dosah se rozšiřuje pomocí majáků, ostatně jinak se nedá dostat k surovinám potřebným k budování. Už v těchto případech si oťukáte, jaké to je stavět cesty do výšky a zpřístupňovat nedostupná místa. Plně to pak využijete při budování opevnění. Nutností je vytrénovat vojáky a takticky je rozmístit.

Když nastane noc, z mlhy se vynoří monstra, která otestují pevnost vašich hradeb. Herní fyzika je přítomna, takže v případě neúspěchu můžete sledovat, jak se vaše opevnění kostičku po kostičce boří. A naopak – je uspokojivé koukat se, jak se hordy nepřátel rozbíjejí o vaši obranu.

Ovládání a vlastní stavění je příjemně intuitivní, a pokud máte tento typ her v oblibě, budete se rychle cítit jako doma.

Cataclismo vychází 16. července na PC. Pokud vás hra zaujala, můžete prozatím vyzkoušet na Steamu demo s dvojicí misí. Plná hra má být poměrně robustní: slibuje totiž víc než dvacetihodinovou kampaň včetně populárních režimů skirmish, creative a survival.