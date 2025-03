Stáhněte si zdarma na PC dvě skvělé kočičí hry, máte na to týden

Cat Quest | foto: The Gentlebros

První hrou je Cat Quest z roku 2017. Během let už vyšly další dva díly, nicméně pokud jste ten první nehráli a trochu tíhnete k akčním RPG, Cat Quest je sympatická jednohubka. Dohrajete ji za nějakých pět hodin.

Ujmete se kočičího hrdiny, který se vydává na dobrodružnou cestu otevřeným fantasy světem Felingard. Jeho cílem je zachránit svou sestru, kterou unesl zlý kocour Drakoth, a zároveň odhalit tajemství spojená s dračími silami a proroctvím. Hra láká na klasické vylepšování postavy a humorný, odlehčený tón.

Stáhnout si ji můžete z Epic Storu zde.

Druhým titulem je puzzle hopsačka Neko Ghost, Jump!, která je zajímavá tím, že si podle potřeby přepínáte mezi 2D a 3D zobrazením. Hra láká na čtyřicet úrovní a osm různých biomů.

Čas od času je možné narazit na nějaký ten nedodělek, protože Neko Ghost, Jump! je prozatím dostupný jen v předběžném přístupu. Autor se navíc na několik měsíců odmlčel, nicméně aktuálně dal vědět, že se chystá hru dokončit.

Neko Ghost, Jump! si můžete stáhnout zde.

Na zařazení obou her do své digitální knihovny máte čas do 3. dubna. Poté zůstanou vaše.